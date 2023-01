Der DAX bewegte sich am Vortag weiterhin seitwärts an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart. Im Tageshoch notierte der DAX bei 15.250 Punkten und damit etwas unter dem Verlaufshoch bei 15.269 Punkten. Der DAX ging dann bei 15.181 Punkten aus dem Handel. Zudem mit einer weiteren bärischen Tageskerze direkt an der Trendkanalbegrenzung. Am Vortag hieß es im Insight: "Für den weiteren Kursverlauf im DAX kommt es weiterhin auch ...

