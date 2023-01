Die rasche wirtschaftliche Transformation Saudi-Arabiens und seine globale Rolle bei der Schaffung kurzfristiger Stabilität bei gleichzeitiger Förderung der langfristigen Transformation war Thema eines hochrangigen Panels am dritten Tag des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Saudi Arabia's Transformation in a Changing Global Context panel at WEF2023 (Photo: AETOSWire)

In der Sitzung mit dem Titel "Saudi-Arabiens Transformation in einem sich wandelnden globalen Kontext" gaben vier Redner aus dem Königreich Einblicke in die Art und Weise, wie Saudi-Arabien durch strategische Investitionen, geopolitischen Brückenbau und Industrialisierung inmitten der zunehmenden makroökonomischen Herausforderungen zu einem Leuchtturm des wirtschaftlichen Optimismus wird.

Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Reema Bint Bandar Al Saud, Saudi-Arabiens Botschafterin in den Vereinigten Staaten von Amerika, unterstrich die Bedeutung der saudi-amerikanischen Beziehungen.

"Wir sind strategische Partner, wir sind seit über 80 Jahren befreundet und stehen einander zur Seite, wo es darauf ankommt und wo es darauf ankommt. Das ist nicht nur gut für die Vereinigten Staaten von Amerika oder gut für das Königreich Saudi-Arabien, es schafft eine stabilere Welt", sagte sie.

Seine Exzellenz Mohammed bin Abdullah Al Jadaan, saudischer Finanzminister, kündigte die Wirtschaftsreformen an, die mit der saudischen Vision 2030 eingeleitet wurden, um der Region einen Weg zu ebnen.

"Da wir stark in Technologie investiert haben, konnten wir in Sektoren wie Gesundheit und Bildung nahtlos von 'real' zu 'virtuell' wechseln", sagte Al Jadaan. "Außerdem haben wir gesehen, dass die Inflation früher kommt als viele Menschen. Während die Inflation in der Welt im Jahr 2022 über 8 Prozent lag, lag unsere durchschnittlich unter 3 Prozent."

Seine Exzellenz Abdullah bin Amer Alswaha, Saudi-Arabiens Minister für Kommunikation und Informationstechnologie, hob hervor, dass das Königreich ein zuverlässiger Partner bei der Schließung globaler Gräben ist, die von Talent und Technologie angetrieben werden, und erklärte, was das Königreich getan hat, um "das Unverbundene" zu verbinden mit dem Non-Terrestrial Network Program erforschen, wie Raum das Internet an die 2,7 Milliarden Menschen, die keinen Zugang haben.

"Um diese Lösungen zu skalieren, haben wir eine Roadmap mit den sogenannten drei Cs erstellt: gemeinsame Rahmenbedingungen, kollektives Handeln und kollaborative Tools. Wir glauben, dass das Königreich eine globale Kraft für die Integration und ein Partner der Wahl sein kann, um diese Gräben zu überbrücken", sagte er.

Seine Exzellenz Bandar Alkhorayef, der saudische Minister für Industrie und Bodenschätze, wies seinerseits auf die Investitionen in den Industriesektor des Landes und die Konzentration auf neue Quellen des nationalen Reichtums hin.

"Wir wollen eine agile, wettbewerbsfähige und nachhaltige Industriewirtschaft schaffen. Der Sektor ist darauf ausgelegt, die lokale Nachfrage zu befriedigen und die Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten, aber auch der Export ist von entscheidender Bedeutung. Wir schaffen ein Ökosystem, das es dem Privatsektor ermöglicht, in die richtigen Technologien zu investieren, die es unseren Produktionsstätten ermöglichen, über den globalen Durchschnitt hinaus zu produzieren", sagte Alkhorayef.

Zum Panel gehörten auch Kristalina Georgieva, Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, und Jane Fraser, VORSITZENDE von Citi.

Georgieva sagte: "Als ich Saudi-Arabien besuchte, war ich unglaublich beeindruckt von den Fortschritten, die das Land bei der Umsetzung der Vision 2030 gemacht hat und die es zu einem Lichtblick für die Weltwirtschaft gemacht haben."

