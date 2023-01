DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 3.917,75 -0,7% +1,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.380,00 -0,8% +3,3% Euro-Stoxx-50 4.109,43 -1,6% +8,3% Stoxx-50 3.867,21 -1,2% +5,9% DAX 14.958,80 -1,5% +7,4% FTSE 7.747,22 -1,1% +5,1% CAC 6.976,62 -1,5% +7,8% Nikkei-225 26.405,23 -1,4% +1,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 139,47 -0,83

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 78,94 79,48 -0,7% -0,54 -1,6% Brent/ICE 84,34 84,98 -0,8% -0,64 -1,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 59,20 61,71 -4,1% -2,51 -13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.908,41 1.904,20 +0,2% +4,21 +4,6% Silber (Spot) 23,43 23,53 -0,4% -0,10 -2,2% Platin (Spot) 1.025,30 1.041,93 -1,6% -16,63 -4,0% Kupfer-Future 4,18 4,23 -1,2% -0,05 +9,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Sorgen um die US-Wirtschaft und gestiegene US-Rohölvorräte drücken die Ölpreise.

AUSBLICK AKTIEN USA

Erneut abwärts dürfte es am Donnerstag an den US-Börsen gehen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas leichtere Eröffnung an, nachdem Rezessionsängste die Kurse schon am Mittwoch auf Talfahrt geschickt hatten. Auslöser waren schwache Wirtschaftsdaten und ein eher pessimistischer Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank.

Ermutigende Inflationsdaten hatten die Stimmung nur anfangs gestützt. Hoffnungen auf langsamere Zinserhöhungen der US-Notenbank verpufften endgültig, nachdem sich der Präsident der Federal Reserve of St. Louis, James Bullard, erneut dafür ausgesprochen hatte, den Leitzins möglichst rasch über 5 Prozent zu bringen. Dann könne die Fed auf Konjunkturdaten reagieren, meinte er.

Am Donnerstag werden konjunkturseitig die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche, die Dezember-Daten zu Baugenehmigungen und -beginnen sowie der Philadelphia-Fed-Index für Januar veröffentlicht.

Nebenbei geht die Bilanzsaison weiter. Hier hat der Aluminiumkonzern Alcoa mit einem kräftigen Umsatzrückgang enttäuscht. Vor allem die Nachfrage nach Klebstoffen für das Baugewerbe sei zurückgegangen. Das drückt die Aktie vorbörslich um 6,4 Prozent, obwohl der Verlust im Quartal etwas geringer ausfiel als erwartet. Negativ werden auch die Zahlen des Klebstoffkonzerns H.B. Fuller (-3,6%) aufgenommen. Beim Zahlenausweis von Discover Financial (-6,4%)verstört besonders die Nachricht, dass die Kunden des Finanzdienstleisters mit der Begleichung ihrer Kreditkartenschulden und Darlehensraten immer öfter in Verzug geraten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Procter & Gamble, Ergebnis 2Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Dezember Baubeginne PROGNOSE: -4,7% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -11,2% gg Vm Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 205.000 Philadelphia-Fed-Index Januar PROGNOSE: -10,0 zuvor: -13,8

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Die von vielen erwartete Korrektur nimmt am Donnerstagmittag Fahrt auf. EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hat Aussagen widersprochen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) das Ausmaß ihrer Zinserhöhungen nach dem für Februar erwarteten Schritt von 50 Basispunkten drosseln wird. Auch Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos sprechen nicht für eine zukünftig weniger restriktive Gangart der Währungshüter. Die Inflation sei in allen Messgrößen zu groß, und die EZB werde Kurs halten "bis wir lange genug im restriktiven Territorium waren". Von schwierigen Zeiten für Geberit (-1,7%) spricht ein Marktteilnehmer. Nachdem der Bauzulieferer im ersten Halbjahr noch stark vom Ausbau der Läger im Großhandel profitiert habe, seien diese Effekte im zweiten Halbjahr weggefallen. Nach Just Eat Takeaway hat auch Deliveroo (+0,4%) gute Zahlen vorgelegt, wie es am Markt heißt. Der Online-Händler Boohoo (-7,6%) hat dagegen nach vorläufigen Ergebnissen im vergangenen Jahr 12 Prozent weniger umgesetzt. Zur Rose (+3,3%) mache gute Fortschritte, so Baader Helvea zu den Zahlen. Der Bergbaukonzern BHP (-1,8%) hat seine Produktion von Kupfer sowie Kohle für die Stahlerzeugung im zweiten Geschäftsquartal deutlich gesteigert, die Produktion von Eisenerz kletterte leicht. Der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt erklärte zudem, dass er weiterhin mit hohem Kostendruck zu kämpfen habe. Als überzogen betrachten Händler die Reaktion auf Abstufungen bei Auto1 und Encavis. Auto1 brechen zeitweise um 15 Prozent ein und verlieren aktuell 12,5 Prozent auf 8,15 Euro. Goldman hat den Titel auf "Neutral" abgestuft mit einem Kursziel von 10,60 nach 10,80 Euro. Stifel hat Encavis (-8,6%) laut Händlern auf "Hold" abgestuft mit einem Kursziel von 17,80 Euro nach 28,60 Euro.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0821 +0,3% 1,0799 1,0828 +1,1% EUR/JPY 139,13 +0,1% 138,41 139,05 -0,9% EUR/CHF 0,9920 +0,3% 0,9899 0,9890 +0,2% EUR/GBP 0,8765 +0,3% 0,8761 0,8750 -1,0% USD/JPY 128,58 -0,1% 128,15 128,42 -1,9% GBP/USD 1,2345 -0,0% 1,2326 1,2373 +2,1% USD/CNH (Offshore) 6,7879 +0,3% 6,7849 6,7537 -2,0% Bitcoin BTC/USD 20.737,31 -0,3% 20.819,47 20.767,85 +24,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Rezessionssorgen bremsen den Dollar. Der Dollarindex gibt um 0,2 Prozent nach. Nach Meinung der ING könnte der Greenback kurzfristig noch stärker abwerten, wenn die Erwartungen an die Zinserhöhungen der US-Notenbank weiter zurückgingen.

Die norwegische Krone wertet zum Euro ab, nachdem die Norges Bank den Leitzins unverändert belassen hat. Einige Analysten hätten eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte erwartet, heißt es.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während die meisten Börsen etwas fester tendierten, gab die Börse in Tokio deutlich nach. Angesichts der in den USA erneut aufgeflammten Rezessionsängste standen japanische Exportwerte unter Abgabedruck. So fielen Toyota Motor um 2,4 Prozent und Nissan Motor um 3,6 Prozent. Belastend wirkte auch ein festerer Yen. Marktteilnehmer verwiesen zudem auf Unsicherheiten im Gefolge des Zinsentscheids der Bank of Japan am Vortag. Die Notenbank hatte die Erwartungen der Märkte auf eine weitere Änderung der Geldpolitik gedämpft und ihre Obergrenze für die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen bei 0,5 Prozent belassen, nachdem sie diese am 20. Dezember von 0,25 Prozent angehoben hatte. In Hongkong wurden mit den schwachen US-Vorgaben Technologiewerte verkauft. Alibaba büßten 1,8 Prozent ein und Baidu 3,4 Prozent. Die Aktien des Spieleentwicklers Netease gaben nach den deutlichen Vortagesgewinnen nun um 2,7 Prozent nach. Marktteilnehmer verwiesen erneut auf die Mitteilung vom Vortag, wonach das Unternehmen einen Vorschlag zur Verlängerung seiner langjährigen Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Videospielhersteller Activision Blizzard abgelehnt hat. der Kospi in Seoul wurde gestützt von Einzelhandelswerten. In Sydney gaben schwache Arbeitsmarktdaten der Hoffnung Nahrung, dass die Notenbank von einer weiteren Zinserhöhung abrücken könnte. Der Rohstoffsektor legte um 1,0 Prozent zu. BHP stiegen um 1,2 Prozent, nachdem der Rohstoffriese einen starken Anstieg der Produktion von Stahlkohle und Kupfer im zweiten Quartal vermeldet hatte. Die Aktie von Rio Tinto rückte 3,3 Prozent vor. In Neuseeland schloss die Börse etwas leichtert, nachdem Regierungschefin Jacinda Ardern völlig überraschend ihren Rücktritt angekündigt hatte.

CREDIT

Während es für die Risikoprämien an den europäischen Kreditmärkten seit Jahresbeginn deutlich nach unten ging, steigen sie am Donnerstag leicht. Am Primärmarkt ist es, verglichen mit der Vorwoche, zuletzt etwas ruhiger geworden. Trotz des hohen Angebotes, welches gut aufgenommen wurde, konnten sich die Spreads im Sekundärmarkt stetig verbessern.

Die Creditstrategen der DZ Bank sehen nun beim Rating bei Wintershall Dea weniger "Spielräume". Nachdem das Unternehmen bekanntgegeben hatte, das Russlandgeschäft abzuschreiben und zu entkonsolidieren, bezog Moody's am Mittwoch Stellung hierzu. Demnach ist der Schritt kreditnegativ zu werten, da der Gaskonzern substanzielle Mengen an gebuchten Öl- und Gasreserven mit äußerst geringen Förderkosten verliere.

Gleichzeitig sei dieses adverse Szenario bereits in den letzten Ratingentscheidungen berücksichtigt worden, so dass die Bonitätsnote von den jüngsten Entwicklungen nicht tangiert werde, hieß es weiter. Allerdings reduziere sich die finanzielle Flexibilität deutlich, so dass innerhalb der aktuellen Kategorie nur noch geringe Spielräume für eine Kennziffereintrübung vorhanden seien.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADESSO

übernimmt das italienische Softwareunternehmen Webscience mit Sitz in Mailand vollständig. Die im SDAX notierte Adesso SE verstärkt damit ihre erst im Herbst 2021 mit einer Niederlassung in Mailand begründete Präsenz in Italien. Webscience konzentriere sich ebenso wie Adesso auf die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen in verschiedenen Branchen. Das Management von Webscience werde zukünftig die Geschäftsführung von Adesso Italia übernehmen.

AUTO1

hat ein Produktionszentrum in den Niederlanden gemietet, in dem Gebrauchtwagen für seine Plattform Autohero aufbereitet werden. Das Insourcing der Gebrauchtwagen-Aufbereitung ermögliche es Autohero, jeden Schritt des Prozesses vollständig zu kontrollieren. Dies führe zu einem schnelleren und effizienteren Aufbereitungsprozess. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

DEUTZ

hat ein neues Strategieprogramm aufgesetzt. Der Kölner Motorenhersteller will in den nächsten Jahren auch dank Übernahmen wachsen und bis spätestens 2050 ein vollständig klimaneutrales Produkt- und Technologieportfolio anbieten. Deutz setzt nach wie vor auf Verbrennungsmotoren, die nach Ansicht des Unternehmens für Antriebe im Schwerlastbereich und in der Landwirtschaft weiterhin notwendig sein werden.

DÜRR

hat seine italienische Tochtergesellschaft CPM zum 31. Dezember 2022 vollständig übernommen. Über die Höhe des Kaufpreises für die erworbene Beteiligung von 49 Prozent wurde Stillschweigen vereinbart. Die veräußerten Unternehmensanteile befanden sich bislang im Besitz der Gründerfamilie Bellezza, die sich nun altersbedingt zurückziehe.

SUSE

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert und blickt optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf. Im neuen Geschäftsjahr 2022/23 per Ende Oktober will der im TecDAX notierte Anbieter von Open-Source-Software die EBITDA-Marge verbessern. Das bereinigte Umsatzplus soll dieses Jahr zwischen 11 bis 13 Prozent liegen.

DELIVEROO hat im vergangenen Jahr seine Prognose für den Bruttotransaktionswert (GTV) erfüllt und beim operativen Ergebnis im zweiten Halbjahr in etwa die Gewinnschwelle erreicht. Im Gesamtjahr 2022 werde die bereinigte EBITDA-Marge nun bei etwa minus 1,0 Prozent erwartet. Der Verlust ist damit geringer als erwartet, denn das Unternehmen hatte die Marge zuletzt bei minus 1,2 bis 1,5 Prozent gesehen. Für das laufende Jahr geht der Konzern davon aus, dass sich das operative Ergebnis weiter verbessern wird.

EXOR/STELLANTIS

Der Fußballfunktionär und Unternehmer Andrea Agnelli hat seine Sitze in den Aufsichtsräten von Exor, dem Anlageverhikel seiner Familie, und dem Autokonzern Stellantis niedergelegt. Hintergrund der Entscheidung ist der Bilanzskandal bei Juventus Turin, dem italienischen Fußballklub, dessen Präsident Agnelli viele Jahre war. Die Staatsanwaltschaft Turin hatte im Oktober Ermittlungen wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung und Unregelmäßigkeiten bei Spielertransfers gegen den Klub abgeschlossen.

ZUR ROSE GROUP AG

hat im vergangenen Jahr einen geringeren Verlust eingefahren als erwartet. Das Programm zur Erreichung der operativen Gewinnschwelle schreite schneller voran als geplant, teilte die Online-Apotheke mit und sieht das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2022 nun in einer Spanne von minus 70 Millionen bis minus 75 Millionen Schweizer Franken. Bislang hatte das Unternehmen einen EBITDA-Verlust von 75 Millionen bis 85 Millionen Franken angepeilt.

