NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 56,70 auf 61,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Papiere des Baustoffherstellers seien zwar günstig, schrieb Analystin Glynis Johnson in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf Geschäftszahlen. Die Ergebnisse dürften aber nicht ausreichen, um die laufende Kursrally am Laufen zu halten./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 10:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 19:00 / ET



ISIN: DE0006047004

