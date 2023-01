Moderna hat in dieser Woche erneut mit positiven News außerhalb des Corona-Impfstoff-Portfolios aufwarten können: Das US-Biotech-Unternehmen will noch in diesem Halbjahr die Zulassung für einen RSV-Impfstoff für Erwachsene ab 60 Jahren beantragen. Damit konkurriert Moderna mit dem BioNTech-Partner Pfizer sowie GSK. DER AKTIONÄR verrät, wer die Nase vorn hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...