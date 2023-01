© Foto: ArtBackground - AdobeStock



Die US-Investmentbank Jefferies ist überzeugt, "dass 2023 ein Jahr der Erholung" für europäische Small Caps werde. Analysten der Bank haben ihre 13 Top-Picks zusammengetragen. Liste!

Wenn die Börse sich erholt, konnte man in der Vergangenheit häufig beobachten, dass Small Caps tendenziell schneller als die Aktien von großen Unternehmen stiegen. Tatsächlich gewann der Dax seit Jahresbeginn rund sieben Prozent hinzu. Der SDax gewann im gleichen Zeitraum hingegen fast neun Prozent hinzu.



Gleiches gilt natürlich auch für eine Baisse an der Börse: In schwierigen Börsenzeiten fallen Small Caps schneller und tiefer als die Aktien großer Unternehmen.

Analysten der US-Bank Jefferies sind jedoch überzeugt, "dass 2023 ein Jahr der Erholung" für Small Caps sei. In einer Analyse haben sie ihre Small-Cap-Favoriten für das Jahr 2023 zusammengetragen. Zuerst berichtete darüber das Handelsblatt.



Das sind Jefferies 13 Top-Picks bei europäischen Small Caps:

Jefferies Small-Cap-Top-Picks für 2023 Unternehmen Kurs* Kursziel Potenzial** Aalberts 43,14 € 60,00 € +39 % AT&S 35,70 € 65,00 € +82 % Bechtle 37,15 € 51,00 € +37 % CTS Eventime 64,20 € 77,00 € +20 % D'leteren 176,70 € 210,00 € +19 % Do&Co 96,00 € 125,00 € +30 % IMCD 148,85 € 175,00 € +18 % Meyer Burger 0,60 CHF 0,75 CHF +25 % MIPS 428,60 SEK 500 SEK +17 % Nagarro 125,20 € 174,00 € +39 % Nordex 14,40 € 16,00 € +11 % Shop Apotheke 63,64 € 140,00 € +120 % Vimian 30,72 SEK 42,00 SEK +37 %

Quellen: Handelsblatt, Jefferies, Refinitiv *= Kurs vom 19.01.2022 **= gerundet

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion