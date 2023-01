"Investiere in das, was du kennst" ist die wohl bekannteste Börsenweisheit von Peter Lynch, der heute seinen 79. Geburtstag feiert. 1977 übernahm der den Fidelity Magellan Fund als Manager, erweiterte das Portfolio von 40 auf über 100 Aktien. Unter seiner Führung (bis 1990) wuchs der Fund von 20 Millionen Dollar auf 14 Milliarden Dollar an. Im Durchschnitt erwirtschaftete die Börsenikone 29,2 Prozent Rendite pro Jahr - ein bis heute unerreichter Rekord. Dabei stand Lynch mit Blick auf den Börsencrash ...

Den vollständigen Artikel lesen ...