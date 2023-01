Weiterstadt (ots) -› Der Enyaq RS iV erweitert das Angebot der sportlichen RS-Familie um ein zweites rein batterieelektrisches SUV-Modell› Zwei Elektromotoren treiben Enyaq RS iV mit 220 kW(1) an, Allradantrieb serienmäßig, Reichweite je nach Ausstattung über 500 Kilometer(2) im WLTP-Zyklus› Heckgetriebenes Enyaq Coupé iV 80 bietet 150 kW1 Leistung und legt mit einer Batterieladung mehr als 550 Kilometer(2) im WLTP-Zyklus zurück› Enyaq Coupé iV 80 startet ab 54.400 Euro, der Enyaq RS iV beginnt bei 63.300 EuroŠkoda nimmt ab sofort Bestellungen für den Enyaq RS iV und das Enyaq Coupé iV 80 entgegen. Das sportliche Topmodell im SUV-Look verfügt über zwei Elektromotoren mit einer gemeinsamen Systemleistung von 220 kW(1) inklusive Allradantrieb. Das emotional gestaltete Coupé geht als iV 80 mit 150 kW(1) und Heckantrieb an den Start. Ab 54.400 Euro bietet Škoda das Enyaq Coupé iV 80 in der Design Selection Loft an. Der Enyaq RS iV in SUV-Bauart steht ab 63.300 Euro in der RS-exklusiven Design Selection RS Lounge zur Wahl.Mit dem Enyaq Coupé RS iV hat Škoda im vergangenen Jahr die Familie der rein elektrischen RS-Modelle begründet. Nun folgt mit dem Enyaq RS iV die entsprechende SUV-Variante. Ebenso wie das Coupé tritt sie betont sportlich auf. Zwei Elektromotoren - je einer an Vorder- und Hinterachse - erzielen zusammen eine Systemleistung von 220 kW(1). Das maximale Drehmoment von 460 Nm gelangt per Allradantrieb auf alle vier Räder. Sportfahrwerk und Progressivlenkung sowie eine straffere Feder- und Dämpferabstimmung ermöglichen ein besonders dynamisches Fahrverhalten. Die Reichweite beläuft sich je nach Ausstattung auf mehr als 500 Kilometer(2) gemäß WLTP-Zyklus. Dank der maximalen Gleichstrom-Ladeleistung von 135 kW kann die 82-kWh-Hochvoltbatterie in nur 36 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen.Zahlreiche schwarze Designakzente betonen den RS-Charakter des Enyaq RS iV. Dies gilt zum Beispiel für den Rahmen des Škoda Grills, die Außenspiegelkappen, Dachreling und Heckdiffusor sowie die Fensterrahmen. Der rote Reflektor an der Heckleiste läuft über die gesamte Fahrzeugbreite, um die RS-DNA einmal mehr zu unterstreichen. In puncto Felgen stattet Škoda den Enyaq RS iV mit schwarzen 20-Zoll-Rädern im Design Taurus AERO aus. Exklusive grüne RS-Logos finden sich an den vorderen Kotflügeln und im Interieur. Ein serienmäßiges Highlight: das Crystal Face, bei dem 131 LED den Škoda Grill beleuchten. Auch Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer und das Augmented Reality Head-up-Display gehören zur Serienausstattung.Wie bei allen Enyaq-Modellen bietet Škoda das Fahrzeug mit Design Selections statt Ausstattungslinien an. Der Enyaq RS iV verfügt serienmäßig über die RS Lounge-Variante, die sich durch schwarze Sitzbezüge aus Mikrofaser mit limettenfarbenen Nähten und Kedern auszeichnet. Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, Multifunktions-Sportlederlenkrad und Edelstahlpedalerie setzen den sportlichen Look im Innenraum fort. Das attraktive Gesamtpaket Enyaq RS iV bietet Škoda ab 63.300 Euro an.Enyaq Coupé iV 80: erhältlich ab 54.400 EuroDie elegant designte Coupé-Variante der Enyaq iV-Familie stand bis heute ausschließlich als betont sportliches RS-Modell zur Wahl. Jetzt können sich Kunden auch für die iV 80-Version entscheiden. Sie besitzt einen 82-kWh-Akku und einen Elektromtor, der 150 kW(1) leistet und die Kraft über die Hinterräder auf die Straße bringt. Mit einem cw-Wert von 0,234 erzielt das Coupé eine noch bessere Aerodynamik als die bereits sehr gute SUV-Version. Dies zahlt sich auch in puncto Reichweite aus: Je nach Ausstattung legt das Enyaq Coupé iV 80 mit einer Batterieladung rund 550 Kilometer zurück(2).Die eigenständig gestaltete Front- und Heckschürze sowie in Wagenfarbe lackierte Seitenschweller heben das Coupé vom SUV ab. Zu den Highlights zählt das serienmäßige Panoramaglasdach, das sich über die gesamte Dachfläche erstreckt. Chromleisten für die Fensterrahmen und den Škoda Grill setzen ebenso elegante Akzente wie die 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im Anthrazit-glanzgedrehten Design Regulus AERO. Zur serienmäßigen Ausstattung des Interieurs gehört die Design Selection Loft Serie. Sie kombiniert leicht zu reinigende Materialien mit grauen und schwarzen Farbtönen. Die hochwertige Ausstattung des ab 54.400 Euro erhältlichen Enyaq Coupé iV 80 umfasst unter anderem das Infotainmentsystem mit 13-Zoll-Bildschirm und Navigationssystem, die Zweizonen-Klimaanlage Climatronic, ein Lederlenkrad mit Multifunktionstasten sowie praktische Komfort-Features wie Verkehrszeichenerkennung, Parksensoren vorne und hinten sowie Rückfahrkamera.Die rein elektrisch angetriebene Enyaq iV-Baureihe zeichnet sich auch durch zahlreiche verfügbare Assistenzsysteme aus. Sowohl beim Coupé iV 80 als auch in der RS-Variante gehören zum Beispiel der Frontradarassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung und City-Notbremsfunktion, Speedlimiter, Geschwindigkeitsregelanlage und der Spurhalteassistent zum Serienumfang. Die RS-Ausstattung erweitert dieses Angebot unter anderem noch um den Prädiktiven Adaptiven Abstandsassistenten, den Spurwechsel- und Ausparkassistenten inklusive Ausstiegswarner sowie das Assistenzsystem Traveller.Mehr Informationen zur gesamten Enyaq iV-Baureihe sowie weitere Details zu Ausstattungen und Preisen finden Sie auf skoda-media.de.ŠKODA Enyaq iV - neue Motorisierungen und EinstiegspreiseVersion, Leistung, Antrieb, unverb. PreisempfehlungEnyaq RS iV, 220 kW(1)/299 PS, Allradantrieb, 2x1-Gang (EV), 63.300 EuroEnyaq Coupé iV 80, 150 kW(1)/204 PS, 1-Gang (EV), 54.400 Euro(1) Gemäß UN-GTR.21 ermittelte Maximalleistung, welche für maximal 30 Sekunden abgerufen werden kann. Die in der individuellen Fahrsituation zur Verfügung stehende Leistung ist abhängig von variablen Faktoren wie zum Beispiel Außentemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand oder physikalische Alterung der Hochvoltbatterie. Die Verfügbarkeit der Maximalleistung erfordert insbesondere eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50° C und einen Batterieladezustand > 88 %. Abweichungen insbesondere von vorgenannten Parametern können zu einer Reduzierung der Leistung bis hin zur Nichtverfügbarkeit der Maximalleistung führen. Die Batterietemperatur ist in gewissem Umfang über die Funktion Standklimatisierung mittelbar beeinflussbar und der Ladezustand unter anderem im Fahrzeug einstellbar. Die aktuell zur Verfügung stehende Leistung wird in der Fahrleistungsanzeige des Fahrzeugs angezeigt. Um die nutzbare Kapazität der Hochvoltbatterie bestmöglich zu erhalten, empfiehlt es sich, für die tägliche Nutzung ein Ladeziel von 80 % für die Batterie einzustellen (vor zum Beispiel Langstreckenfahrten auf 100 % umstellbar).(2) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5420666