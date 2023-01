Ein erneuter pessimistischer Analystenkommentar hat am Donnerstag die jüngste Talfahrt der Aktien von Encavis beschleunigt. Nach einem Minus von mehr als vier Prozent am Vortag sackten die Papiere des Solar- und Windpark-Betreibers am Donnerstagmittag erneut ab. Zeitweise fiel die Aktie auf den niedrigsten Stand seit Mitte März. Konkret hat Stifel die Papiere von Encavis auf "Hold" abgestuft. Damit ...

