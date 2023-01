NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Die in einer Woche anstehenden Quartalszahlen des Softwarekonzerns sollten einen erwartungsgemäß soliden Jahresausklang 2022 belegen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. 2023 traut er den Walldorfern dank eines robusten Cloud-Geschäfts und einer flexiblen Kostenkontrolle ein prozentual zweistelliges Ergebniswachstum zu./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

SAP-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de