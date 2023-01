Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/3846/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/92 geht es um zwei lässige AT-Aktien, News gibt es von Kapsch TrafficCom, weiters hat der Flughafen-Vorstand mit Bernd Maurer eine Wunschbesetzung bekommen bzw. AT&S, Kapsch und Semperit Awards. Tagesthema in allen Medien waren gestern die Rekordwerte bei der Aktionärsquote in Deutschland, die vom Deutschen Aktieninstitut kommuniziert wurden. Ich habe bei Karl Fuchs vom Aktienforum nachgefragt, wie es bei uns ausschaut und Interessantes erfahren. Ebenfalls Interessantes habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...