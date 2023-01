"Tetris" gilt unter den Computerspielen als Klassiker. Bereits 1984 wurde das Game veröffentlicht. Doch auch heute noch wird es gespielt - wenn auch manchmal in einer etwas abgewandelten Form wie beim First Person Tetris. "Da müssen wir jetzt aber ‚Tetris' spielen" - ein Satz, der bei dem einen oder anderen Umzug schon gefallen ist, wenn es darum ging, Schränke, Tische und Kartons möglichst effektiv und platzsparend in einem Anhänger unterzubringen. Bezogen wird sich dabei immer auf den puzzleartigen Gamingklassiker aus den Achtzigern, bei dem man pixelige Blöcke so stapelt, dass sie trotz ihrer unterschiedlichen Formen möglichst gerade miteinander ...

