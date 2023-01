Mit Unterstützung lokaler Goldschürfer hat Tembo Gold Corp. (TSX-V: TEM; TBGPF: OTCBB; FRA:T23) eine brandneue Entdeckung auf seinem Tembo-Projekt im Goldfeld am Viktoriasee in Tansania gemacht. Die Entdeckung liegt entlang des Streichens des Bulyanhulu-Trends, unmittelbar nordwestlich des Bulyanhulu-Ziels Sabuka, auf das Barrick Gold in seiner jüngsten Präsentation verwiesen hat (siehe Abbildung 1). Bei der Entdeckung handelt es sich Tembo zufolge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...