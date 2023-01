Im schwachen Marktumfeld kommen am Donnerstag vor allem die zuletzt stark gelaufenen Aktien unter Druck. So verliert auch Thyssenkrupp rund fünf Prozent an Wert. Zusätzlich auf den Kurs drückt eine Studie von JPMorgan, in der zwar das Kursziel angehoben wird, deren Tenor aber dennoch skeptisch ist.Nach dem deutlichen Kurssprung der europäischen Stahlaktien seit November ist Analyst Dominic O'Kane nach eigenen Angaben nun vorsichtiger als der Konsens, was die anstehenden Zahlen für das vierte Quartal ...

