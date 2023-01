DJ PTA-Adhoc: StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V.: Ad-hoc Meldung: Beschluss zur vorzeitigen Kündigung der StudierendenAnleihe 2014/2024

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Witten (pta/19.01.2023/14:50) - Der Vorstand der StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die in den Handel im Freiverkehr an der Börse Düsseldorf einbezogenen 3,6 % Schuldverschreibungen 2014/2024 der StudierendenGesellschaft (ISIN: DE000A12UD98) im Nennbetrag von 7,5 Millionen Euro (StudierendenAnleihe 2014/2024) gemäß § 4 Abs. 2 der Anleihebedingungen unter Wahrung der Kündigungsfrist von mindestens 60 Tagen durch Mitteilung auf der Internetseite der StudierendenGesellschaft (studierendengesellschaft.de/ investieren) sowie Bekanntmachung im Bundesanzeiger vorzeitig zu kündigen. Die Rückzahlung der StudierendenAnleihe 2014 /2024 erfolgt zum Kündigungstermin in Höhe von 101,5 % des Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

Die StudierendenGesellschaft hat über die geplante Kündigung erstmals in einer Ad-hoc Meldung vom 4. August 2022 informiert. Die Kündigung wird nun durch den Platzierungsfortschritt der StudierendenAnleihe 2022/32 (ISIN: DE000A30VTD2) mit einem Volumen bis zu 12 Millionen Euro ermöglicht. Der Emissionserlös soll teilweise zur vorzeitigen Ablösung der StudierendenAnleihe 2014/2024 verwendet werden.

(Ende)

Aussender: StudierendenGesellschaft Witten/Herdecke e.V. Adresse: Alfred-Herrhausen-Straße 50, 58448 Witten Land: Deutschland Ansprechpartner: Nils Luerweg Tel.: +49 2302 926-402 E-Mail: Kontakt@StudierendenGesellschaft.de Website: www.studierendengesellschaft.de

ISIN(s): DE000A12UD98 (Anleihe) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2023 08:50 ET (13:50 GMT)