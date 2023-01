DJ MÄRKTE USA/Wall Street fest im Griff von Rezessionsängsten

NEW YORK (Dow Jones)--Erneut abwärts dürfte es am Donnerstag an den US-Börsen gehen. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine leichtere Eröffnung an, nachdem Rezessionsängste die Kurse schon am Mittwoch auf Talfahrt geschickt hatten. Auslöser waren schwache Wirtschaftsdaten und ein eher pessimistischer Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank.

Ermutigende Inflationsdaten hatten die Stimmung nur anfangs gestützt. Hoffnungen auf langsamere Zinserhöhungen der US-Notenbank verpufften endgültig, nachdem sich der Präsident der Federal Reserve of St. Louis, James Bullard, erneut dafür ausgesprochen hatte, den Leitzins möglichst rasch über 5 Prozent zu bringen. Dann könne die Fed auf Konjunkturdaten reagieren, argumentierte er.

Schwache Konjunkturdaten wären eigentlich gute Nachrichten für den Aktienmarkt, wenn nicht Vertreter der US-Notenbank die Erwartungen einer "taubenhafteren" Geldpolitik zunichte machten, indem sie sich für Zinserhöhungen aussprächen, kommentiert Swissquote das Marktgeschehen.

Unter den am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturdaten überraschte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe positiv mit einem Rückgang in der Vorwoche. Volkswirte hatten eine Zunahme der Anträge erwartet. Bei den Baugenehmigungen wurde im Dezember überraschend ein Rückgang verzeichnet, die Baubeginne gingen dagegen weniger stark zurück als angenommen. Der Philadelphia-Fed-Index erholte sich überraschend deutlich auf minus 8,9.

Alcoa unter Druck

Nebenbei geht die Bilanzsaison weiter. Hier hat der Aluminiumkonzern Alcoa mit einem kräftigen Umsatzrückgang enttäuscht. Das drückt die Aktie vorbörslich um 6 Prozent, obwohl der Verlust im Quartal etwas geringer ausfiel als erwartet. Negativ werden auch die Geschäftszahlen des Klebstoffkonzerns H.B. Fuller (-3,6%) aufgenommen. Vor allem die Nachfrage nach Klebstoffen für das Baugewerbe ist zurückgegangen. Beim Zahlenausweis von Discover Financial (-6%) verstört besonders die Nachricht, dass die Kunden des Finanzdienstleisters mit der Begleichung ihrer Kreditkartenschulden und Darlehensraten immer öfter in Verzug geraten.

Am Anleihemarkt erholen sich die Renditen etwas von dem kräftigen Rücksetzer des Vortags. Der Dollar tritt derweil auf der Stelle.

Befürchtungen, dass im Zuge einer Rezession auch die Ölnachfrage sinken könnte, belasten die Ölpreise, die sich allerdings von ihren Tiefs schon deutlich erholt haben. Dazu gesellt sich die Befürchtung einer Angebotsschwemme, nachdem der Branchenverband API am späten Mittwoch einen Anstieg der US-Rohölvorräte gemeldet hat.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,11 +1,7 4,09 -31,0 5 Jahre 3,47 +3,1 3,44 -52,7 7 Jahre 3,43 +3,4 3,40 -53,6 10 Jahre 3,40 +3,2 3,37 -47,7 30 Jahre 3,57 +3,0 3,54 -40,1 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:25 Uhr Mi, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0815 +0,2% 1,0799 1,0828 +1,0% EUR/JPY 138,95 -0,0% 138,41 139,05 -1,0% EUR/CHF 0,9924 +0,4% 0,9899 0,9890 +0,3% EUR/GBP 0,8756 +0,2% 0,8761 0,8750 -1,1% USD/JPY 128,50 -0,2% 128,15 128,42 -2,0% GBP/USD 1,2351 +0,0% 1,2326 1,2373 +2,1% USD/CNH (Offshore) 6,7850 +0,3% 6,7849 6,7537 -2,1% Bitcoin BTC/USD 20.774,32 -0,2% 20.819,47 20.767,85 +25,2% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 79,41 79,48 -0,1% -0,07 -1,1% Brent/ICE 84,87 84,98 -0,1% -0,11 -1,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 59,93 61,71 -2,9% -1,78 -13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.911,34 1.904,20 +0,4% +7,14 +4,8% Silber (Spot) 23,27 23,53 -1,1% -0,25 -2,9% Platin (Spot) 1.022,90 1.041,93 -1,8% -19,03 -4,2% Kupfer-Future 4,19 4,23 -0,9% -0,04 +10,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2023 08:52 ET (13:52 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.