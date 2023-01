Langenfeld (ots) -Das Langenfelder Tech Unternehmen PropertyExpert hat die Rezertifizierung "Hier ausgezeichnet arbeiten" der Competentia erfolgreich bestanden. Als inhabergeführtes Unternehmen ist die Familien- und Personalorientierung tief in den Unternehmenswurzeln verankert.Die Auszeichnung wird von der IHK Düsseldorf sowie dem Kompetenzzentrum Frau und Beruf Düsseldorf und Kreis Mettmann verliehen. Ausgezeichnet werden kleine und mittelständische Unternehmen für ihre wegweisende familien- und personalorientierte Unternehmenskultur. Die Jury setz sich unter anderem aus den Agenturen für Arbeit in Düsseldorf und Mettmann, der Handwerkskammer Düsseldorf sowie der Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt und des Kreises Mettmann zusammen.PropertyExperts wegweisende UnternehmenskulturIm Januar 2023 findet die offizielle Zertifikatsverleihung in Langenfeld statt. Für zwei weitere Jahre trägt PropertyExpert dann erneut das Zertifikat "hierausgezeichnetarbeiten". Schon jetzt arbeitet das Unternehmen an der Planung und Erreichung neuer Ziele, um weitere familien- und mitarbeiterorientierte Angebote für das Team zu schaffen.Seit 2017 ist das Unternehmen Kooperationspartner der FHDW in Mettmann. Neben regelmäßigen Schulungen bietet PropertyExpert den Mitarbeitenden die Möglichkeit auf duale und berufsbegleitende Studiengänge. Im Jahr 2019 hat sich PropertyExpert als Ausbildungsbetrieb qualifiziert und bietet die Möglichkeit an, in unterschiedlichen Unternehmensbereichen eine Ausbildung aufzunehmen.Das Arbeitsmodell der Zukunft: Remote worksDie Arbeitswelt verändert sich stetig weiter. Remote Work wird immer mehr zum Standard und im Zuge der Digitalisierung immer mehr von Young Talents gewünscht. Als Tech Company wird PropertyExpert diesem Anspruch gerecht und integriert alle Vorteile der Digitalisierung auch in den Arbeitsalltag, um den Mitarbeitenden den bestmöglichen Mehrwert zu bieten. Insbesondere die Generationen Y und Z legen mehr Wert auf die Work-Life-Balance als die bisherigen Generationen. Hier wird einmal mehr deutlich: die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewinnt immer mehr an Bedeutung.PropertyExpert macht sich für pflegende Mitarbeitende starkBirgit Bongartz, HR Business Partner und Ausbilderin für kaufmännische Berufe bei PropertyExpert, hat sich erfolgreich zum "Betrieblichen Pflege-Coach" weiterbilden lassen. Mit der Weiterbildung untermauert das Unternehmen erneut die Relevanz der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und positioniert sich als personal- und familienorientierter Arbeitgeber in der Region. Frau Bongartz steht dem Team von PropertyExpert nun umso mehr als vertrauensvolle Ansprechpartnerin unterstützend zur Seite.Über PropertyExpertPropertyExpert ist der Technologie- und Entwicklungspartner der Versicherungs- und Immobilienwirtschaft. Das Erfolgskonzept von PropertyExpert basiert auf der intelligenten Verknüpfung von Mensch und Maschine - digitale Prozesse und KI basierte Belegprüfung kombiniert mit menschlicher Expertise.Auf Basis von Millionen von Datensätzen aus der Belegprüfung entwickelt der Technologieexperte modulare End-to-End und Predictive Lösungen rund um den Schadenprozess und ermöglicht so die effiziente und gleichzeitig kundenorientierte Abwicklung von Schäden an Gebäuden.Das Langenfelder Unternehmen gilt als der Digitalisierungsexperte für die Versicherungsbranche und Real Estate und erhebt und analysiert seit seiner Gründung im Jahr 2012 täglich Schadendaten, um manuelle Prozesse stetig weiter zu automatisieren. Die Mission des Unternehmens ist somit klar definiert: gemeinsam mit Kunden aus Schäden klüger zu werden - jeden Tag.Weitere Informationen erhalten Sie bei:PropertyExpert GmbHEmilia HeitmannTel.: +49 2173 32 86 - 203E-Mail: e.heitmann@propertyexpert.deWebsite: www.propertyexpert.deOriginal-Content von: PropertyExpert GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155002/5420818