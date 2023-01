In Zusammenarbeit mit Freiwilligen auf der ganzen Welt wurde eine Aktualisierung der Wikipedia-Benutzeroberfläche entwickelt. Die Änderungen zielen vor allem auf eine verbesserte Nutzerfreundlichkeit ab. Wikipedia hat das erste große Redesign seit einem Jahrzehnt erhalten. Die aktualisierte Benutzeroberfläche, die pünktlich zum 22. Geburtstag der Plattform am 15. Januar erschienen ist, unterscheidet sich optisch kaum vom vorherigen Design und stellt stattdessen die Nutzerfreundlichkeit in den Vordergrund. Eine neue Kopfzeile bietet neuerdings einen schnelleren Zugriff auf die Such- und Artikelabschnitte, während eine überarbeitete Suche Bilder und Beschreibungen während der Eingabe anzeigt. Außerdem wurde die Funktion, die Sprache zu wechseln, ...

