Mehr Metalle geht nicht: SCM: Bis zu knapp 0,4 g/t Rhodium auf Stillwater West

SCM's Nachbar Sibanye ist derzeit US-Hauptproduzent des seltenen und kritischen Rohstoffes Rhodium. Als Beiprodukt von Nickel + Platin können Gehalte von <0.1 g/t schon lohnend sein. USA drängt auf eigene Lagerstätten.



Während SGS Geological Services derzeit im Auftrag von Stillwater Critical Minerals Corp. (TSX-V: PGE, FSE: 5D32) daran arbeitet, die im Oktober 2021 für Stillwater West vorgelegte erste Ressourcenschätzung zu überarbeiten, traf in den ersten Tagen des neuen Jahres mit den Rhodiumergebnissen aus den Bohrungen des vergangenen Jahres ein wichtiges noch fehlendes Puzzlestück ein. Es ist geeignet, die Anleger zu erfreuen, denn in den Kernen konnten bis zu 0,396 g/t Rhodium nachgewiesen werden.

Stillwater West ist mit Lagerstätten durchsetzt, die nicht nur die wichtigen Batteriemetalle Nickel, Kupfer und Kobalt enthalten. Auch Gold und die Elemente der Platingruppe werden hier gefunden. Besonders wichtig unter ihnen ist das Rhodium, denn dieses Edelmetall ist nochmals deutlich seltener und damit auch teurer als die bekannteren Elemente Palladium und Platin.



Die im vergangenen Jahr erbohrten Kerne wurden zunächst auf die Batteriemetalle und die Elemente Platin und Palladium hin untersucht. Erst in einem zweiten Schritt widmeten sich die Mitarbeiter des Labors auch der Frage, wie viel Rhodium in den Bohrkernen enthalten ist. Gerade mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts ist diese Frage besonders bedeutsam, denn weltweit werden pro Jahr nur rund 180 Tonnen Rhodium gefördert.



Mit seinen Rhodiumgehalten spielt Stillwater Critical Minerals in einer eigenen Liga

Entsprechend hoch sind mit über 12.000 US-Dollar je Feinunze die Preise, die derzeit am Markt für Rhodium bezahlt werden. Grund genug für Stillwater Critical Minerals die Rhodiumgehalte der eigenen Bohrungen exakt zu bestimmen und diese Ergebnisse in die Ressourcenschätzung und die Studien zur Wirtschaftlichkeit von Stillwater West einfließen zu lassen.



Aktuell wird für das Projekt eine Ressource von insgesamt 1,1 Milliarden Pfund Nickel, Kupfer und Kobalt sowie weiteren 2,1 Millionen Unzen Platin, Palladium, Rhodium und Gold angenommen. Auch der Rhodiumanteil des Projekts dürfte sich während der Überarbeitung deutlich erhöhen, denn es gelang Stillwater Critical Minerals auf dem gesamten Projekt bzw. allen seinen bis jetzt untersuchten Lagerstätten, hochwertige Rhodiumvorkommen zu identifizieren.



Zu den potentiell bedeutenden Ergebnissen trug u.a. das Bohrloch CM2021-01 bei. Es durchschnitt in einer Tiefe von 304,8 Meter einen 7,2 Meter langen Abschnitt mit einem durchschnittlichen Rhodiumgehalt von 0,122 g/t. Sehr gut waren auch die Resultate im Bohrloch CM2021-03, das in einer Tiefe von 252,2 Meter über eine Länge von 8,3 Meter 0,104 g/t Rhodium durchteufte.









Die Rhodiumfunde haben einen hohen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts

Den Abschnitt mit den höchsten Rhodiumgehalten unterhielt jedoch das Bohrloch CM2021-01. Es durchschnitt in einer Tiefe von 411,6 Meter 0,396 g/t Rhodium über eine Länge von 1,2 Meter. Besonders erfreulich ist, dass die aktuellen Ergebnisse eine sehr gute Entsprechung zu den Resultaten früherer Kampagnen darstellen. So wurden beispielsweise im Jahr 2020 im Bohrloch CM2020-05 0,103 g/t Rhodium erbohrt, während das Bohrloch CM2007-02 erfreuliche 0,100 g/t Rhodium über 6,1 Metern aufwies.



Bei der Bewertung dieser Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass Rhodium auch in den anderen Minen, etwa jenen des Nachbarn Sibanye-Stillwater, ausschließlich als Nebenprodukt auftaucht und in der Regel Gehalte von weniger als 0,100 g/t aufweist. Gelingt es in Zukunft, die aktuellen Bohrungen durch weitere Infill- oder Stepoutbohrungen zu bestätigen bzw. zu erweitern, spielt Stillwater West - zumindest was das Rhodium angeht - in Zukunft in der höchsten Liga.



Wirtschaftlich kann dies einen erheblichen Unterschied machen, denn aufgrund von anhaltenden Versorgungsengpässen kennzeichnet den Rhodiumpreis seit 2017 ein Nachfrageüberhang. Er hat den Spottpreis für eine Unze Rhodium auf über 12.000 US-Dollar je Feinunze ansteigen lassen. Umgerechnet in Palladium oder Platin entsprechen 0,1 g/t Rhodium deshalb 0,6 g/t Gold- oder Palladiumäquivalent oder mehr als 1,2 g/t Platinäquivalent.



Für die investierten Anleger sind die hohen Rhodiumgehalte auf Stillwater West deshalb ein besonderer Grund zur Freude. Er wird dadurch verstärkt, das die früheren Ergebnisse für die anderen seltenen Platingruppenelemente zeigen, dass Iridium, Osmium und Ruthenium auf Stillwater West häufig zusammen mit Platin, Palladium und Rhodium vorkommen. Ihre Funde stellen deshalb einen zusätzlichen Wert dar, den Stillwater Critical Minerals in den nächsten Jahren heben möchte.







