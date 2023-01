Paris (ots/PRNewswire) -Als umsatzbasierter Indikator spiegelt unser Artprice100©-Index einen rein finanziellen Ansatz im Hinblick auf die Kunst wider, der in keiner Weise die nichtfinanziellen Beziehungen zwischen Kunstsammlern und Künstlern ersetzt. Im Wesentlichen legt unser Index das hypothetische Finanzergebnis offen, das Sie erzielen würden, wenn Sie in die meistverkauften Künstler der Welt investieren würden, um von deren Erfolg finanziell zu profitieren.Artprice100© gegenüber S&P 500 - Basis 100 im Januar 2000Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/1985066/Artprice100_Infographic.jpgArtprice Global Index - Basis 100 im Januar 2000Infografik - https://mma.prnewswire.com/media/1985067/Artprice_Global_Infographic.jpg"In finanzieller Hinsicht war die Investition in Meisterwerke der Kunst noch nie so kostspielig. Die Auktionspreise erreichen heutzutage oft acht- oder neunstellige US-Dollar-Beträge. Andererseits war es dank Lösungen für gemeinsame Eigentümerschaft noch nie so einfach, zu investieren", so Thierry Ehrmann, CEO von Artmarket.com und Gründer von Artprice.Der Artprice100©-Index ist daher ein wesentlicher Marktmaßstab: eine rein theoretische Übung, die die Investition in die 100 erfolgreichsten Künstler des Kunstmarktes ohne jede andere ästhetische oder präferentielle Überlegung simuliert. Zur Berechnung des Index erstellen wir ein Portfolio der 100 meistverkauften Künstler der Welt, basierend auf ihren Auktionserlösen der letzten fünf Jahre (in diesem Fall vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2021). Wir wenden auch ein Liquiditätskriterium an: Für jeden Künstler müssen jährlich mindestens zehn Werke (ausgenommen Drucke und vielfache Exemplare) versteigert worden sein, damit er oder sie in die Berechnungen mit einbezogen werden kann (siehe Liste der inkludierten Künstler unten).Der wirtschaftliche Kontext und die Trends auf dem KunstmarktWeltweit war das Jahr 2022 von einer Reihe von Problemen gekennzeichnet wie den Auswirkungen und anhaltenden wirtschaftlichen Folgen der globalen COVID-19-Pandemie (Inflation, China ...) sowie neuen wirtschaftlichen Problemen, die der Krieg in der Ukraine, insbesondere im Energiebereich, mit sich bringt. In den 12 Monaten des Jahres 2022 verlor der S&P 500 rund 19 % seines Wertes, während Kryptowährungen in einen Bärenmarkt eintraten, was die NFT-Transaktionen erheblich verlangsamte.Trotz dieser Belastungen für die Weltwirtschaft hatte der globale Kunstauktionsmarkt ein erfolgreiches Jahr; es war tatsächlich eines der besten in seiner Geschichte. Artprice verdankt diese gute Wertentwicklung in erster Linie den Erfolgen amerikanischer Auktionshäuser, die Rekordumsätze mit wahrhaft sensationellen Ergebnissen im Bereich der Malerei, aber auch in der Fotografie und bei Tapisserien verzeichneten. Und wie Sie in unserem umfassenden Bericht über den globalen Kunstmarkt 2022 (der Anfang März 2023 auf www.artprice.com (https://www.artprice.com/) veröffentlicht wird) sehen werden, sorgten die starken Ergebnisse in Frankreich, Deutschland und Hongkong für eine weitere Stabilisierung des globalen Kunstauktionsmarktes.Zu den wichtigsten Trends auf dem Kunstmarkt im Jahr 2022 zählt Artprice den stärkeren Wettbewerb um Meisterwerke aus den renommiertesten Sammlungen, zu denen die Kollektionen von Hubert de Givenchy, Thomas Ammann, Yusaku Maezawa und natürlich Paul G. Allen gehören. Die Ergebnisse des Jahres zeigten auch ein anhaltend starkes Interesse an Werken sehr junger Künstler (ultra-zeitgenössische Kunst), denen Artprice seinen letzten Jahresbericht widmete.www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022Unser globaler Artprice Index war im Jahr 2022 um 18 % im Minus, aber unser Artprice100© gewann 3 % hinzuMit Ausnahme des extrem hochpreisigen oberen Segments des Kunstmarktes veranlassten die globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen die Kunstkäufer dennoch zu einer allgemein vorsichtigeren Haltung. Mit weltweit 1 Million Versteigerungspositionen (wie von Artprice by Artmarket.com 2022 erfasst) ist das Angebot erneut auf ein noch nie dagewesenes Niveau angestiegen, wobei mehr als die Hälfte der Transaktionen (56 % der verkauften Positionen) unterhalb der Schwelle von 1.000 US-Dollar (einschließlich Gebühren) abgeschlossen wurden.Während unser Index der führenden 100 Blue-Chip-Künstler in den letzten zwölf Monaten ein leichtes Wachstum aufweist (+3 %), verzeichneten die Gesamtpreise auf dem Kunstmarkt einen Rückgang von 18 % - fast der gleiche Rückgang wie beim S&P 500. Die Ursachen sind vielfältig, angefangen bei der Aussetzung von Kunstauktionen in China und der Abschwächung des Euro gegenüber dem Dollar.Es sei darauf hingewiesen, dass viele Kunstwerke, die im Jahr 2022 in Auktionsräumen sensationelle Ergebnisse erzielten, nicht in die Berechnung unseres Artprice Global Index einbezogen werden können. Extrem seltene Werke wie Les Poseuses (1888) von Georges Seurat oder frische Leinwände wie Happen (2014) von Avery Singer wurden bei der Berechnung der globalen Indizes nicht berücksichtigt - entweder weil keine Verkaufshistorie vorliegt oder weil es nicht genügend Daten gibt, um eine hedonische Bewertungsmethode anzuwenden. Es kann beispielsweise sein, dass sich nicht genügend ähnliche Werke im Umlauf befinden oder dass noch zu wenig Rückschau möglich ist, um den Wert dieser Werke regelmäßig (jährlich oder vierteljährlich) zu beurteilen.www.artprice.com/artist/26469/georges-seurat/painting/28444347/les-poseuses-ensemble-petite-versionwww.artprice.com/artist/611277/avery-singer/painting/26880003/happeningAbschließend könnte die Entwicklung des Arptrice100©-Index für sich genommen schwach erscheinen, wenn man die spektakulären Ergebnisse, die Blue-Chip-Künstler im Jahr 2022 erzielten, als Maßstab anlegt. Dieser Index berücksichtigt jedoch alle Arbeiten der 100 umsatzstärksten und liquidesten Signaturen, und einige dieser Werke waren sehr viel weniger erfolgreich als die legendärsten Kunstobjekte.Beispielsweise wurde das drittbeste Ergebnis des Jahres 2022 für Paul Cézannes La Montagne Sainte-Victoire (1888-1890) erzielt. Das 2001 für 38,5 Millionen US-Dollar erworbene Gemälde wurde dieses Jahr als Teil der Paul G. Allen Collection für 137,8 Millionen US-Dollar (inkl. Gebühren) weiterverkauft. Allerdings wurde ein paar Tage später (am 17. November) ein weiteres Cézanne-Gemälde, Maisons au Chou, à Pontoise (ca. 1881), das 2007 für 6,8 Millionen US-Dollar erworben wurde, für nur 3,7 Millionen US-Dollar bei Christie's in New York weiterverkauft.Wenn wir also die Indizes Artprice100© und Global Artprice vergleichen, stellen wir fest, dass es den Blue-Chip-Künstlern gelungen ist, ein wirtschaftlich schwieriges Jahr mit einem leichten Anstieg des Marktwerts zu bewältigen, und dass die seltensten Meisterwerke dieser Blue-Chip-Signaturen eindeutig die besten Ergebnisse erzielt haben.Der Artprice100© -Index: Künstler + Portfolio-Gewichtung im Jahr 20221. Pablo PICASSO (1881-1973). 8,6 %2. Jean-Michel BASQUIAT (1960-1988). 4,4 %3. Andy WARHOL (1928-1987). 4,2 %4. Claude MONET (1840-1926). 4,0 %5. ZAO Wou-Ki (1921-2013). 3,8 %6. QI Baishi (1864-1957). 2,8 %7. Gerhard RICHTER (1932-). 2,6 %8. FU Baoshi (1904-1965). 2,2 %9. WU Guanzhong (1919-2010). 2,1 %10. David HOCKNEY (1937-). 2,1 %11. Yayoi KUSAMA (1929-). 1,9 %12. Roy Lichtenstein (1923-1997). 1,7 %13. René MAGRITTE (1898-1967). 1,7 %14. Vincent VAN GOGH (1853-1890). 1,7 %15. Cy TWOMBLY (1928-2011). 1,7 %16. Alberto GIACOMETTI (1901-1966). 1,6 %17. SAN Yu (1895/1901-1966). 1,6 %18. Alexander CALDER (1898-1976). 1,5 %19. Marc CHAGALL (1887-1985). 1,5 %20. Willem DE KOONING (1904-1997). 1,4 %21. Joan MIRO (1893-1983). 1,4 %22. Yoshitomo NARA (1959-). 1,3 %23. CUI Ruzhuo (1944-). 1,3 %24. Jean DUBUFFET (1901-1985). 1,2 %25. Lucio FONTANA (1899-1968). 1,1 %26. BANKSY (1974-). 1,1 %27. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920). 1,1 %28. Joan MITCHELL (1925-1992). 1,1 %29. Henri MATISSE (1869-1954). 1,0 %30. Fernand LEGER (1881-1955). 1,0 %31. Wassily KANDINSKY (1866-1944). 1,0 %32. Paul CEZANNE (1839-1906). 1,0 %33. Ed RUSCHA (1937-). 0,9 %34. Pierre-Auguste RENOIR (1841-1919). 0,9 %35. CHU Teh-Chun (1920-2014). 0,9 %36. Peter DOIG (1959-). 0,9 %37. George CONDO (1957-). 0,8 %38. PAN Tianshou (1897-1971). 0,8 %39. Christopher WOOL (1955-). 0,8 %40. Franois-Xavier LALANNE (1927-2008). 0,8 %41. KAWS (1974-). 0,7 %42. LIN Fengmian (1900-1991). 0,7 %43. Jeff KOONS (1955-). 0,7 %44. Pierre SOULAGES (1919-2022). 0,7 %45. Henry MOORE (1898-1986). 0,6 %46. Frank STELLA (1936-). 0,6 %47. Keith HARING (1958-1990). 0,6 %48. Edgar DEGAS (1834-1917). 0,6 %49. Camille PISSARRO (1830-1903). 0,6 %50. Robert RAUSCHENBERG (1925-2008). 0,6 %51. Paul GAUGUIN (1848-1903). 0,6 %52. PU Ru (1896-1963). 0,6 %53. Morton Wayne THIEBAUD (1920-2021). 0,6 %54. ZHOU Chunya (1955-). 0,6 %55. Richard PRINCE (1949-). 0,5 %56. Sigmar POLKE (1941-2010). 0,5 %57. ZENG Fanzhi (1964-). 0,5 %58. Louise BOURGEOIS (1911-2010). 0,5 %59. Rudolf STINGEL (1956-). 0,5 %60. Damien HIRST (1965-). 0,5 %61. Paul SIGNAC (1863-1935). 0,5 %62. Constantin BRANCUSI (1876-1957). 0,5 %63. LIU Ye (1964-). 0,5 %64. Tsuguharu FOUJITA (1886-1968). 0,4 %65. Georgia O'KEEFFE (1887-1986). 0,4 %66. Georg BASELITZ (1938-). 0,4 %67. Auguste RODIN (1840-1917). 0,4 %68. Whan-Ki KIM (1913-1974). 0,4 %69. Salvador DALI (1904-1989). 0,4 %70. Fernando BOTERO (1932-). 0,4 %71. Ufan LEE (1936-). 0,4 %72. Nicolas DE STAL (1914-1955). 0,4 %73. Jasper JOHNS (1930-). 0,4 %74. Ernst Ludwig KIRCHNER (1880-1938). 0,4 %75. Adrian GHENIE (1977-). 0,4 %76. Norman Perceval ROCKWELL (1894-1978). 0,4 %77. Bernard BUFFET (1928-1999). 0,4 %78. Albert OEHLEN (1954-). 0,4 %79. Sam FRANCIS (1923-1994). 0,4 %80. Helen FRANKENTHALER (1928-2011). 0,3 %81. ZHANG Xiaogang (1958-). 0,3 %82. Donald JUDD (1928-1994). 0,3 %83. DONG Qichang (1555-1636). 0,3 %84. WU Hufan (1894-1968). 0,3 %85. Takashi MURAKAMI (1962-). 0,3 %86. Brice MARDEN (1938-). 0,3 %87. Agnes MARTIN (1912-2004). 0,3 %88. Egon SCHIELE (1890-1918). 0,3 %89. Pierre BONNARD (1867-1947). 0,3 %90. Kazuo SHIRAGA (1924-2008). 0,3 %91. Yves KLEIN (1928-1962). 0,3 %92. Tamara DE LEMPICKA (1898-1980). 0,3 %93. Francis PICABIA (1879-1953). 0,3 %94. Max ERNST (1891-1976). 0,3 %95. Gustav KLIMT (1862-1918). 0,3 %96. Ellsworth KELLY (1923-2015). 0,3 %97. Jean-Paul RIOPELLE (1923-2002). 0,3 %98. Robert MOTHERWELL (1915-1991). 0,3 %99. WEN Zhengming (1470-1559). 0,3 %100. 