Vaduz (ots) -Am Donnerstag, 19. Januar 2023 traf sich Regierungschef-Stellvertreterin Monauni mit Hans Bruyninckx, Direktor der Europäischen Umweltagentur, zu einem Arbeitstreffen in Vaduz.Die Europäische Umweltagentur ist eine Einrichtung der Europäischen Union. Ihre Aufgabe besteht darin, zuverlässige und unabhängige Informationen über die Umwelt zur Verfügung zu stellen. Die Agentur ist eine wichtige Informationsquelle für all jene, die mit der Entwicklung, Festlegung, Umsetzung und Bewertung der Umweltpolitik befasst sind, sowie für die allgemeine Öffentlichkeit.Der Agentur sind sämtliche Mitgliedstaaten der EU und des EWR sowie die Schweiz angeschlossen. Liechtenstein ist seit über 20 Jahren Mitglied.Die Europäische Umweltagentur unterstützt Mitgliedsländer damit sie fundierte Entscheidungen in Bezug auf die Verbesserung der Umwelt, die Einbeziehung von Umweltbelangen in die Wirtschaftspolitik und die Verwirklichung einer dauerhaften und umweltgerechten Entwicklung treffen können. Zudem koordiniert die Agentur das Europäische Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetz (Eionet).Prof. Bruyninckx und Ministerin Monauni erörterten die Möglichkeiten, die Zusammenarbeit zwischen Liechtenstein und der Agentur zu vertiefen. Liechtenstein kann in Umweltfragen vom Wissen und Netzwerk der Agentur profitieren.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltStefan Hassler, Leiter Amt für UmweltT +423 236 61 97stefan.hassler@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100901581