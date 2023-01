Die nächste Update-Runde für iPhones und iPads steht an. Apple ist in den Endzügen der Entwicklung von iOS 16.3 und iPadOS 16.3. Unter anderem bringen die neuen Versionen Support für den Homepod 2. Etwa sechs Wochen nach Release von iOS 16.2 und iPadOS 16.2 sind die nächsten Updates für iPhones und iPads so gut wie fertig. Mit der Ankündigung des Homepod 2 respektive der Ankündigung neuer iPhone-Wallpaper verriet der Hersteller, dass die neuen OS-Versionen im Laufe der kommenden Woche erscheinen werden. Angesichts dessen, dass Apples Update-Tage eher Montag und Dienstag sind, sind die Aktualisierungen nicht mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...