FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PATRIOT BATTERY MET.INC. R9GA CA70337R1073
AB/FROM ONWARDS 19.01.2023 16:22 CET
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PATRIOT BATTERY MET.INC. R9GA CA70337R1073
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