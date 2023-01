Mainz (ots) -"Wenn das ZDF in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts anerkennend 'Unterhaltungsdampfer' genannt wurde, war Wolfgang Penk sicher der Kapitän", würdigt ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke den ehemaligen Unterhaltungschef des Mainzer Senders, der am 18. Januar 2023 84-jährig gestorben ist.Ob die große Show "Wetten, dass..?", an deren Entwicklung Wolfgang Penk beteiligt war, "Das Traumschiff", "Die Schwarzwaldklinik" oder Serien wie "Das Erbe der Guldenburgs" - als Redaktionsleiter im ZDF-Bereich Show, als Hauptredaktionsleiter und später auch Verantwortlicher für den Bereich Unterhaltung Wort des ZDF führte er Formate zum Erfolg, die viele Zuschauer heute noch mit dem ZDF verbinden.Penk, geboren 1938 in Berlin, begleitete von 1963 bis 1967 die ersten Schritte des neuen Senders ZDF als Produktionsassistent für öffentliche Veranstaltungen und Shows. Nach einem längeren Zwischenspiel beim Südwestfunk in Baden-Baden, wo er ebenfalls für erfolgreiche Showreihen verantwortlich zeichnete, kehrte er 1981 zum ZDF zurück. Er verließ das Haus 1991, um seine eigene Produktionsfirma zu gründen.Kontakt: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5421040