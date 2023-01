Mülheim an der Ruhr (ots) -Sängerin Anastacia und ALDI SÜD haben sich erneut zusammengetan und machen gemeinsam auf Brustkrebs-Vorsorge aufmerksam. Schon zwei Tage vor dem Weltkrebstag am 4. Februar gibt es die neue Kollektion der ALDI-Eigenmarke BLUE MOTION von Anastacia im Aktionssortiment. Das Besondere dabei: Den Erlös der Textil-Kollektion spendet ALDI SÜD an Brustkrebs Deutschland e.V.Jedes Jahr erkranken in Deutschland ca. 70.000 Menschen an Brustkrebs. Auch Sängerin Anastacia war betroffen. Ihr eigener Kampf gegen die Krankheit hat die Sängerin dazu motiviert, sich weltweit gegen Brustkrebs zu engagieren. Mit der exklusiven Anastacia BLUE MOTION Kollektion möchten sie und ALDI SÜD auch in Deutschland die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und ganz konkret unterstützen: "Früherkennung hat mir zweimal das Leben gerettet. Ich bin sehr stolz auf meine neue Kollektion bei ALDI SÜD, weil es eine Möglichkeit ist, die Brustkrebs-Vorsorge (https://brustkrebsdeutschland.de/praevention-und-frueherkennung-2/) noch mehr ins Bewusstsein der Frauen zu rücken und gezielt Hilfsangebote zu fördern", sagt Anastacia."Durch unsere knapp 2.000 Filialen haben wir die Möglichkeit bei Millionen von Menschen für Aufmerksamkeit zu sorgen. Wenn wir diese Reichweite für die Brustkrebs-Vorsorge nutzen können, tun wir das gerne", sagt Erik Döbele, Managing Director National Buying and Services bei ALDI SÜD.Die neue Anastacia-Kollektion im Überblick- T-Shirt in verschiedenen Modellen in den Größen S-L für 4,99 Euro- Pyjama in verschiedenen Modellen in den Größen S-L für 9,99 Euro- Homewear in verschiedenen Modellen in den Größen S-L für 9,99 Euro- Haussandalen in verschiedenen Modellen in den Größen 37-41 für 3,99 EuroMit dem Kauf dieser Artikel unterstützen Kundinnen und Kunden die Arbeit von www.brustkrebsdeutschland.de. Weitere Informationen gibt es ab sofort auch unter www.aldi-sued.de/brustkrebsPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108584/5421048