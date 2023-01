Der S&P500 ist wie erwartet am 50er-EMA und an der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenchart um 4.000 Punkte nach unten abgeprallt und notiert am heutigen Donnerstag im Bereich von 3.890 Punkten deutlich tiefer. Der S&P 500 könnte nun vor einem längeren Kursrückgang stehen und die untere Begrenzung des fallenden Trendkanals anlaufen. Wichtig ist im weiteren Kursverlauf die massive Unterstützung bei 3.800 Punkten. Hier konnte sich ...

