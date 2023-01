Der DAX ist am heutigen Donnerstag kräftig unter Druck geraten und im Einklang mit dem S&P 500 in den USA nach Süden abgedreht. Beide Indizes hatten sich zuvor an wichtigen Widerständen befunden und sind dann nach unten abgeprallt. Der DAX könnte nach dem vorherigen langen Hochlauf zunächst bis in den Bereich von 14.700 Punkten zurückkommen. Im Bereich von 14.700/14.750 Punkten befindet sich im Monatschart im DAX der untere Fibonacci-Fächer, der ...

