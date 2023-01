Los Angeles und Davos, Schweiz (ots/PRNewswire) -Durch die Kombination von Mikrobiom-Wissenschaft und Epithel-Immunologie ermöglicht die Plattform eine Innovationspipeline in mehreren KategorienLOS ANGELES und DAVOS, Schweiz, 19. Januar 2023 /PRNewswire/-- Seed Health, ein Unternehmen für Mikrobiomforschung, und das Schweizerische Institut für Allergie- und Asthmaforschung (SIAF)) haben heute die Einführung einer neuen Plattform bekannt gegeben, um innovative ungiftige, nicht entzündungsfördernde und mikrobiomsichere Haushalts- und Körperpflegeprodukte zu entwickeln.Unter der Leitung des weltweit anerkannten Immunologen und Arztes Cezmi A. Akdis, MD, kombiniert das Projekt die Expertise von Seed Health in der Mikrobiom-Wissenschaft mit der neuartigen Immunologie-Plattform (EDAPS-I) des SIAF, um die Toxizität und die entzündungsfördernden Auswirkungen von üblicherweise verwendeten Tensiden, Emulgatoren und Konservierungsmitteln auf die Epithelbarriere zu untersuchen und so einen neuen Maßstab für Produkte zu setzen, die die immunologische Gesundheit erhalten oder sogar verbessern können.Die Evolution von "sauber" - Neudefinition des Begriffs "giftig"Mit der zunehmenden Industrialisierung und Verstädterung sind seit 1950 etwa 350.000 neue Chemikalien in unser "modernes Leben" gelangt. Viele dieser Verbindungen - darunter Konservierungsmittel, Emulgatoren, Nanopartikel und Mikroplastik - beeinträchtigen bekanntermaßen die Epithelbarriere der Haut, der oberen und unteren Atemwege und der Schleimhäute des Verdauungssystems und verursachen eine mikrobielle Dysbiose und eine "Mikroentzündung". Dr. Die von Dr. Akdis entwickelte Epithelbarriere-Theorie geht davon aus, dass diese Zunahme barrierebeschädigender Stoffe (die in gängigen Konsumgütern wie Wasch- und Geschirrspülmitteln, Kosmetika, Haushaltsreinigern, Shampoo, Zahnpasta und verarbeiteten Lebensmitteln enthalten sind) die Ursache für den epidemischen Anstieg von Allergien, Autoimmunerkrankungen und anderen chronischen Erkrankungen ist, von denen weltweit mehr als zwei Milliarden Menschen betroffen sind."Bis jetzt fehlten uns die Technologie und die Methoden, um die Toxizitätsschwelle von Verbindungen in Alltagsprodukten zu bestimmen, was zu einer übermäßigen Belastung der Bevölkerung führte", so Raja Dhir, Mitbegründer von Seed Health. "Unsere Plattform kombiniert auf einzigartige Weise Wirts- und mikrobielle Immunologie, um die Zukunft von Produkten in der bebauten Umwelt neu zu gestalten."Neuartige Immunologie-Plattform zur Entwicklung eines neuen ProduktstandardsAuf der Grundlage der firmeneigenen EDAPS-I-Plattform untersuchen die beiden Teams mehr als 200 häufig verwendete Substanzen, um ihre Auswirkungen auf die Epithelbarrieren der Haut, des Darms, der Atemwege und der Schleimhäute von Vagina und Mund zu verstehen. Die Teams nutzen diese Daten, um Formulierungen zu entwickeln, die Epithelbarrieren reparieren oder schützen, die durch Umweltschadstoffe beeinträchtigt werden. Die erste Phase dieser Arbeit wird sich auf Tenside für die Haut (Gesicht, Körper, Kopfhaut, Kleinkinder) und den Haushalt konzentrieren.Für das Screening wird ein Organ-on-a-Chip verwendet, ein mikrophysiologisches Modell, das entwickelt wurde, um spezifische biologische Umgebungen mit Merkmalen wie Gewebe-Grenzflächen, Blutfluss und mechanischen Kräften genau nachzubilden, wodurch ein für den Menschen geeigneteres System für die Produktentwicklung entsteht.Jahrzehntelange immunologische Forschung als GrundlageDiese Zusammenarbeit baut auf fast drei Jahrzehnten Forschung von Dr. Akdis und seiner Forschungsgruppe an der Universität Zürich auf, die wesentliche Fortschritte in der Erforschung der Mechanismen der Immunregulation bei Allergien, Asthma, Autoimmunkrankheiten und anderen chronischen Erkrankungen ermöglicht hat. Dr. Akdis hat über 520 von Fachleuten begutachtete Arbeiten veröffentlicht, von denen viele grundlegend für die Entwicklung der EDAPS-I-Plattform waren.In einer aktuellen Studie01477-4%252Ffulltext%26a%3Drecent%2Bstudy&a=aktuellen+Studie), an der Dr. Akdis und Raja Dhir mitgewirkt haben, konnte mit Hilfe der EDAPS-I-Plattform nachgewiesen werden, dass handelsübliche Geschirrspülmittel die Schutzschicht im Darm zerstören. Insbesondere zeigte die Studie, dass Rückstände von Alkoholethoxylaten, einer in handelsüblichen Klarspülern verwendeten Inhaltsstoffklasse, nach dem normalen Spülgang auf gespültem und gebrauchsfertigem Geschirr zurückbleiben, was das Risiko einer unbewussten Aufnahme beim Essen und einer inneren Exposition in öffentlichen Speiselokalen birgt. Die Analyse ergab, dass bereits eine geringe Menge dieser Verbindung, wie sie in den Rückständen enthalten ist, Zelltod und Entzündungen auslöst, die zu einer Störung der Hautbarriere führen."Eine gestörte Hautbarriere kann das Eindringen von Allergenen erleichtern und eine Entzündungsreaktion hervorrufen, die viele chronische Entzündungskrankheiten auslösen oder verschlimmern kann. Das macht die Suche nach sichereren Alternativen und die weitere Bewertung der Gesundheitsrisiken dieser barrierezerstörenden Verbindungen umso dringlicher", so Dr. Akdis. "Wir freuen uns, mit Seed Health zusammenzuarbeiten und das Fachwissen des Teams in den Bereichen Mikrobiom-Wissenschaft, Produktentwicklung und Kommerzialisierung zu nutzen, um diese Untersuchungen in eine neue Generation von Produkten umzusetzen, die diese entscheidenden Barrieren schützen und wiederherstellen können."Dr. Die von Dr. Akdis entwickelte Epithelbarriere-Theorie ist ein Aufruf zum Handeln, um die zusammenwirkenden Folgen der chronischen Exposition gegenüber Barrierestörern in unserer modernen Welt vollständig zu erforschen."Wir erleben den Klimawandel in uns selbst. Die Störung der Ökologie spiegelt sich nun in unserer Gesundheit wider", so Ara Katz, Mitbegründerin von Seed Health. "Durch unsere Zusammenarbeit mit Dr. Akdis und dem SIAF können wir die Feinimmunologie nutzen, um die Entwicklung von Alltagsprodukten für uns selbst, unsere Familien und unsere Umwelt neu zu gestalten."Informationen zu Seed HealthSeed Health ist ein Unternehmen für Mikrobiomforschung, das Pionierarbeit im Bereich der Probiotika und der lebenden Medizin leistet, um die Gesundheit der Menschen und der Umwelt zu verbessern. Unsere Plattform wurde gegründet, um das Potenzial von Mikroben zu erschließen. Sie ermöglicht die Umsetzung bahnbrechender wissenschaftlicher Erkenntnisse in einem Portfolio, das sowohl indikationsspezifische als auch präventive Anwendungen für Magen-Darm- und Verdauungsgesundheit, Frauengesundheit, Haut- und Mundpflege, Pädiatrie, psychische Gesundheit, Stoffwechselfunktionen und Ernährung umfasst. Unsere Verbraucherinnovationen werden unter dem Namen Seed® vermarktet. Ziel ist es, der globalen Kategorie der Probiotika die dringend benötigte Präzision, Wirksamkeit, Aufklärung und perspektivenverändernde wissenschaftliche Kommunikation zu verleihen. Die Umweltforschung erfolgt im Rahmen von SeedLabs, das gegründet wurde, um neuartige bakterielle Interventionen zu entwickeln, um die biologische Vielfalt zu verbessern und Ökosysteme wiederherzustellen, die durch menschliche Aktivitäten beeinträchtigt wurden.LUCA Biologics , das Biotech-Unternehmen von Seed Health, das gemeinsam mit Dr. Jacques Ravel gegründet wurde, entwickelt lebende Medikamente, die auf das vaginale Mikrobiom abzielen und die urogenitale und reproduktive Gesundheit fördern.seedhealth.com • seed.com • luca.bioInformationen zum Schweizerischen Institut für Allergie- und Asthmaforschung (SIAF)Das Schweizerische Institut für Allergie- und Asthmaforschung (SIAF) ist eine Abteilung der Stiftung Schweizerisches Forschungsinstitut für Hochgebirgsklima und Medizin Davos (SFI) und ein angegliedertes Institut der Universität Zürich und Mitglied der Life Science Zurich Graduate School. Das Institut in seiner heutigen Form ist 1988 aus der medizinischen Abteilung des SFI hervorgegangen. Seit dieser Zeit konzentrieren sich die Forschungsaktivitäten am SIAF auf die Grundlagenforschung im Bereich Allergien und Asthma.Informationen zu Cezmi A. Akdis, MD Ph.D.Cezmi Akdis ist der Leiter des Schweizerischen Instituts für Allergie- und Asthmaforschung (SIAF). Zu seinen wichtigsten Forschungsgebieten gehören Studien zur Immunregulation und Allergentoleranz: Plastizität antigenspezifischer T-Zellen, 1995, menschliche regulatorische T-Zellen, 1996, immunsuppressive Rolle des Histaminrezeptors 2, 2000, menschlicher Typ-2-NK-Zell-Teilsatz, 2001, menschliche regulatorische NK-Zellen, 2007, regulatorische angeborene B-Zell-Teilsätze, 2017, regulatorische angeborene lymphoide Zellen 2019, Studien zur Epithelbarriere: Mechanismen von Ekzemen 2000, Mechanismen der epithelialen Apoptose bei allergischen Erkrankungen 2000-2010, Hypothese der epithelialen Barriere für die Entwicklung von allergischen und Autoimmunerkrankungen 2006, wichtige Umweltveränderungen ab den 1960er Jahren und ihre Auswirkungen auf das Immunsystem 2015-2020, Interaktion von Immunsystem und Epithelzellen 2000-2022. Die Rolle des Mikrobioms bei der Entwicklung von Allergien und die Möglichkeit von Interventionen 2010-2022. Entwicklung eines Geräts zur schnellen Erkennung von Hautbarrieren 2010.Im Jahr 2002 erhielt er die Venia Legendi der Universität Zürich, wo er 2006 zum Professor an der Medizinischen Fakultät ernannt wurde. Professor Akdis ist Autor zahlreicher Publikationen. Er ist Chefredakteur von Allergy, Mitherausgeber des Journal of Allergy Clinical Immunology und Mitglied des Redaktionsausschusses anderer internationaler Fachzeitschriften. Cezmi Akdis ist der Gründer und Organisator mehrerer internationaler Kongresse, darunter das World Immune Regulation Meeting (WIRM) und das EAACI-Davos Meeting, beide in Davos. Darüber hinaus ist er als wissenschaftlicher Experte für zahlreiche Zeitschriften und Stiftungen tätig und Mitglied in mehreren Fachausschüssen. Professor Akdis hat zahlreiche internationale Preise für seine Arbeit erhalten.Medienkontakt:press@seed.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1985629/Seed_Health_clean.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1492777/SeedHealth_Green_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/seed-health-und-das-schweizerische-institut-fur-allergie--und-asthmaforschung-lancieren-neuartige-immunologie-plattform-zur-entwicklung-innovativer-mikrobiom--und-barrieresicherer-korperpflegeprodukte-301726019.htmlOriginal-Content von: Seed Health, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100090085/100901607