Die Berichtssaison in den USA ist vergleichsweise erfolgreich gestartet. Rund zwei Drittel der Unternehmen lagen mit ihren Quartalszahlen bislang über den Konsensschätzungen. Quelle: wikifolio.com Allerdings ist die Zahl der veröffentlichten Ergebnisse noch überschaubar. In Erinnerung bleibt zudem die Enttäuschung über die schwachen Zahlen von Goldman Sachs, deren Aktie im Anschluss direkt acht Prozent an Wert verlor. Mit besonderer Spannung werden die Berichte der Technologieunternehmen erwartet. Sie standen im abgelaufenen Börsenjahr massiv unter Druck, was vor allem mit den gestiegenen Zinsen ...

