FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 02. Februar:





FREITAG, DEN 20. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 SWE: Ericsson, Q4-Zahlen

12:50 USA: Schlumberger, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/22

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/22

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 12/22

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/22

CHN: Chinesische Notenbank, Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundestag, Plenum

11:00 DEU: Pressekonferenz von Umweltschutzverbänden und der Stadt Borkum zur Bedeutung der geplanten neuen Ölbohrungen vor Borkum für Nordsee und Klimaschutz

CHE: Abschluss der Jahreskonferenz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos

DEU: Fortsetzung Messe Caravan Motor Touristik (CMT) (bis 22.01.)

DEU: Internationale Grüne Woche (IGW) (bis 29.01.)



MONTAG, DEN 23. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

14:00 NLD: DSM, außerordentliche Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/23 (vorläufig)

16:00 USA: Frühindikator 12/22

19:00 DEU: Deutsche Börse, Neujahrsempfang mit einem Gastvortrag von EZB-Präsidentin Christine Lagarde

SONSTIGE TERMINE

14:00 DEU: Finanzaufsicht Bafin, Neujahrs-Presseempfang

DIENSTAG, DEN 24. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

03:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:30 USA: General Electric, Q4-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

13:00 USA: Raytheon, Q4-Zahlen

13:30 USA: Verizon, Q4-Zahlen

17:30 USA: Visa, Hauptversammlung

22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Gfk Verbrauchervertrauen 02/23

08:00 GBR: Nettoverschuldung Staatssektor 12/22

08:45 FRA: Geschäftsklima 01/22

09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung) 09:15 FRA: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Dienstleistung 01/23 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex Industrie 01/23 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Richmond-Fed-Herstellerindex 01/23



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pressekonferenz zur Gastronomie-Leitmesse Internorga

DEU: Fortsetzung der Internationalen Grünen Woche in Berlin (bis 29.01.)

DEU: Pflanzenmesse IPM (bis 27.01.)



MITTWOCH, DEN 25. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Givaudan, Q4-Zahlen

07:00 FRA: Alstom, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ASML, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Easyjet, Q1-Umsatz

12:00 SPA: Siemens Games, außerordentliche Hauptversammlung (First Call) 12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen

22:00 USA: Microsoft, Q4-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Erzeugerpreise 12/22

10:00 DEU: Ifo-Index 01/23

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:30 USA: Philadelphia-Fed-Dienstleistungsindex 01/23 15:00 BEL: Geschäftsklima 01/23



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung der Internationalen Grünen Woche in Berlin

DONNERSTAG, DEN 26. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: STMicrosystems, Q4-Zahlen

07:00 DEU: SAP, Q4-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q4-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q4-Zahlen

07:30 SWE: Volvo, Q4-Zahlen

08:00 GBR: Diageo, H1-Zahlen

08:45 DEU: BGH verkündet Urteil zum Amazon-Partnerprogramm: Haftet die Plattform für sogenannte Affiliates? 10:00 DEU: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jahres-Pressekonferenz 11:30 FIN: Kone, Q4-Zahlen

12:00 SPA: Siemens Games, außerordentliche Hauptversammlung (Second Call) 12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen

12:30 USA: Northrop Grumman, Q4-Zahlen

12:30 USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Airlines, Q4-Zahlen

17:30 USA: Wallgreens Boots Alliance, Hauptversammlung 22:00 USA: Intel, Q4-Zahlen

22:00 USA: Visa, Q1-Zahlen

DEU: SAF-Holland, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

10:00 ITA: Produzenten- und Verbrauchervertrauen 01/23 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/22

14:30 USA: BIP Q4/23

14:30 USA: Handelsbilanz 12/22

14:30 USA: Großhandels-Lagerbestände 12/22

16:00 USA: Neubauverkäufe 12/22



SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Hauptpressekonferenz zur weltgrößten Spielwarenmesse

DEU: Fortsetzung der Internationalen Grünen Woche in Berlin

FREITAG, DEN 27. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

01:30 KOR: SK Hynix, Q4-Zahlen

08:00 SWE: Hennes & Mauritz (H&M), Q4-Zahlen

12:15 USA: Chevron, Q4-Zahlen

12:55 USA: Colgate-Palmolive, Q4-Zahlen

13:00 USA: Altria, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/23

10:00 EUR: EZB, Geldmenge M3 12/22

10:00 ITA: Industrieumsatz 11/22

14:30 USA: Konsumausgaben 12/22

16:00 USA: Hausverkäufe 12/22

16:00 USA: Universität of Michigan Stimmungsindex 01/23

SONSTIGE TERMINE

08:00 GBR: Die parlamentarisch anerkannte Dienstelle für Gas- und Strommärkte kündigt die neue Energiepreisobergrenze an

MONTAG, DEN 30. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q4-Zahlen

07:00 IRL: Ryanair, Q3-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q1-Zahlen

22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

USA: GE Healthcare, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz

09:00 SPA: Verbraucherpreise 12/23

11:00 EUR: Industrievertrauen 01/23

11:00 EUR: Verbrauchvertrauen 01/23 (endgültig)

11:00 ITA: Erzeugerpreise 12/22

16:30 USA: Dallas Fed-Index Industrie 01/23



EUR: EU-Ministertreffen Landwirtschaft und Fischerei



SONSTIGE TERMINE

---



DIENSTAG, DEN 31. JANUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen

07:00 DEU: Vantage Towers, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Tele2 AB, Jahreszahlen

07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Landgericht Berlin, Entscheidung zur Klage der Drogeriekette Rossmann gegen vier Bundesverbände deutscher Banken. Das Unternehmen hat nach eigener Einschätzung überteuerte Girocard-Gebühren gezahlt. 11:00 DEU: Landgericht Braunschweig, Entscheidung zur Klima-Klage gegen VW 12:00 SWE: Spotify, Q4-Zahlen

12:00 USA: UPS, Q4-Zahlen

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q4-Zahlen

12:30 USA: ExxonMobil, Q4-Zahlen

12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen

13:00 USA: Corning, Q4-Zahlen

13:00 USA: International Paper, Jahreszahlen

13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen

22:00 USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen

22:10 USA: Snap Inc., Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Arbeitslosenquote 12/22

00:50 JPN: Einzelhandel 12/22

00:50 JPN: Industrieproduktion 12/22

02:30 CHN: Einkaufsmanagerindex 01/23

02:30 USA: IWF, Konjunktuprognosen

07:30 DEU: Verbraucherpreise NRW 01/23

07:30 FRA: BIP Q4/22

08:45 FRA: Erzeugerpreise 01/23

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 01/23

10:00 DEU: BIP Q4/22

10:00 DEU: Verbraucherpresie Bayern, Brandenburg, Hessen 01/23 10:30 GBR: Geldmenge M4 12/23

10:30 GBR: Konsumentenkredite 12/23

11:00 EUR: BIP Q4/22

14:00 DEU: Verbraucherpreise 01/23

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q4/22

15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 11/22

15:45 USA: Chicago Einkaufsmanagerindex 01/23

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/23

DEU: Ifo-Institut, Geschäftsklima Ostdeutschland

DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 01/23



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Spielwarenmesse, Neuheitenvorstellung vor Eröffnung

10:00 DEU: Förderbank KfW, Pressekonferenz zu Förderzahlen 2022 und Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr

MITTWOCH, DEN 01. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 ESP: BBVA, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen

07:30 AUT: Raiffeisen International, Jahreszahlen

07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

07:30 SWE: Husqvarna, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Q4-Umsatz

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

12:30 USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q4-Zahlen

22:15 USA: Allstate, Q4-Zahlen

USA: KfZ-Absatz



TERMINE KONJUNKTUR

02:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichtung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichtung) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichtung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichtung) 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/22

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/22

11:00 ITA: Verbraucherpreise (EU harmonisiert) 01/23

14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 01/23

15:45 USA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 01/23 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: ISM-Index verarbeitendes Gewerbe 01/23

20:00 USA: Fed, Notenbankentscheidung + 20.30 Pressekonferenz

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

DEU: Beginn der weltgrößten Spielwarenmesse (bis 05.02.)

DEU: Erster Tag Wirtschaftswoche-Mittelstandstreffen "Gipfeltreffen der Weltmarktführer" (bis 02.02.)

DONNERSTAG, DEN 02. FEBRUAR

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Nordea, Jahreszahlen

07:00 AUT: AT&S, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen

07:00 AUT: OMV, Jahreszahlen

07:00 CHE: ABB, Jahreszahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Jahreszahlen

07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

07:00 ESP: Banco Santander, Q4-Umsatz

07:00 FRA: Dassault Systemes, Jahreszahlen

07:00 NLD: ING Groep, Jahreszahlen

07:00 NOR: Telenor, Jahreszahlen

07:30 DEU: Infineon, Q1-Zahlen, München

07:30 DNK: Danske Bank, Jahreszahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Jahreszahlen

07:45 ESP: Siemens Gamesa, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q4-Umsatz

08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Jahreszahlen

08:00 SWE: SKF, Jahreszahlen

08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA, Auftragseingang Maschinenbau 12/22

12:00 USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

12:00 USA: Stanley Black & Decker, Q4-Zahlen

12:25 USA: Eli Lilly, Q4-Zahlen

12:45 USA: Hershey, Q4-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q4-Zahlen

12:30 USA: Merck & Co, Q4-Zahlen

13:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q4-Zahlen

13:00 USA: Conoco Phillips, Q4-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q4-Zahlen

22:00 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor Co, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q1-Zahlen

22:30 USA: Alphabet, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 12/22

09:00 SPA: Arbeitsmarktdaten 12/22

13:00 GBR: BoE, Notenbankentscheidung

14:15 EUR: EZB, Notenbankentscheidung + 14.30 Pressekonferenz 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Produktivität Q4/22

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 12/22

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/22 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun

DEU: Abschluss Wirtschaftswoche-Mittelstandstreffen "Gipfeltreffen der Weltmarktführer"

