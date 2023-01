Kennen Sie schon den neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted - https://bit.ly/3XoJScL Mike Seidl und Martin Goersch stellen ihre Top-5-Aktien für 2023 vor. Jetzt herunterladen und mehr erfahren! Man kenne sich und sei aufgeschlossen in Davos, so die Einschätzung von Wall Street-Expertin Sandra Navidi zur Stimmung vor Ort. Aber welche Themen stehen in diesem Jahr in der Schweiz auf der Agenda - Ob Wirtschaft, Politik oder Klimaschutz, es komme sehr auf den Blickwinkel an, so Navidi. Wie die Wirtschaftselite zum Thema Deglobalisierung steht, warum die Reaktionen auf die Rede von Bundeskanzler Scholz "eher gedämpft" waren, und wie Navidi die Öffnung Chinas einschätzt, sehen Sie im Video. 00:00 Einleitung 00:21 Stimmung vor Ort 01:55 Scholz' Rede 02:35 Freihandel 03:45 Globalisierung 04:47 Ukraine