Nach dem italienischen Super Cup gestern Abend zwischen dem AC Mailand und Inter Mailand, der um 22:00 Uhr (Ortszeit) im König-Fahd-Stadion in Riad ausgetragen wurde, wurde eine Pressekonferenz abgehalten, die vom saudischen Sportministerium als Teil der Sportereignisse in Diriyahs 2. Saison organisiert wurde.

Simone Inzaghi: During a press conference post the Italian Super Cup (Photo: AETOSWire)

Simone Inzaghi, der Trainer von Inter Mailand, dankte Saudi-Arabien für die Ausrichtung des italienischen Supercups. Er erklärte: "Saudi-Arabien ist ein freundliches Land, in dem ich und die Mannschaft die hier verbrachte Zeit wirklich genießen konnten. Ich habe viele Freunde im Königreich und ich schätze dieses Land für die fantastische Arbeit, die es bei der Organisation eines solchen Spiels geleistet hat."

Der Trainer kommentierte die Leistung seiner Mannschaft, die sich zum zweiten Mal in Folge den italienischen Super Cup gesichert hat: "Wir hatten einen klaren Kopf und haben das perfekte Spiel gemacht." Er sagte: "Wir haben neben dem Erreichen des Achtelfinales in der Champions League nun unser zweites Saisonziel erreicht. Jetzt wollen wir diesen Sieg einfach nur feiern."

In einem Interview mit den Medien äußerte sich der Trainer des AC Mailand, Pioli, zu der schmerzhaften Niederlage seiner Mannschaft. Er räumte ein, dass er den Abstieg nicht erwartet hat, sagte aber auch, dass die Mannschaft alles tun wird, um sich zu erholen. Er erklärte: "Wir hatten für ein Spiel wie dieses keine gute erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht, mit einem guten Start zurückzukommen, haben dann aber wieder nachgelassen." Er fügte hinzu: "Wir befinden uns mental gerade nicht in Bestform. Wir müssen mehr tun und besser werden."

