Gestoppte bzw. gedrehte Serien: voestalpine -3,46% auf 28,46, davor 5 Tage im Plus (8,06% Zuwachs von 27,28 auf 29,48), AT&S -5,22% auf 34,5, davor 4 Tage im Plus (4,9% Zuwachs von 34,7 auf 36,4), Andritz -1,93% auf 55,9, davor 4 Tage im Plus (4,68% Zuwachs von 54,45 auf 57), Semperit -2,36% auf 22,75, davor 3 Tage im Plus (5,91% Zuwachs von 22 auf 23,3), Agrana -0,31% auf 16,05, davor 3 Tage im Plus (1,26% Zuwachs von 15,9 auf 16,1), Immofinanz -2,05% auf 12,41, davor 3 Tage im Plus (3,01% Zuwachs von 12,3 auf 12,67), Polytec Group -2,27% auf 5,16, davor 3 Tage im Plus (3,73% Zuwachs von 5,09 auf 5,28), Cleen Energy -1,08% auf 9,15, davor 3 Tage im Minus (-5,18% Verlust von 9,65 auf 9,15). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Wiener Privatbank 5,9 (MA200: 5,77, xU, ...

