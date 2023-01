Datalec Precision Installations (DPI), ein Weltklasse-Dienstleister in den Bereichen Design, Lieferung, Aufbau und Support von Rechenzentren, der Betreibern von Rechenzentren nahtlose, integrierte und einheitliche End-to-End-Lösungen bietet, gibt erfreut die Inbetriebnahme seiner On-Site-Pulverbeschichtungsanlage bekannt.

In vollem Betrieb an seinem Firmenhauptsitz in Hertfordshire bedeutet dieser neue Service einen weiteren Ausbau der ACCS-Fähigkeiten (Aisle Containment Caging Solutions) von Datalec und ist ein weiterer Beleg für das anhaltende Engagement von Datalec zur Wiederanlage.

Mit einer Streckenlänge von 164 m und einer Laufzeit von 1,5 Stunden verfügt die Lackieranlage über die Kapazität zur Pulverbeschichtung von 40 Standard-1200x1200-Paneelen pro Stunde oder einem Äquivalent von fünf Doppeldeckerbussen pro Tag.

Die Pulverbeschichtungsanlage kann mit der vollständigen Farbpalette betrieben werden und ist äußerst nachhaltig. Dabei nutzen wir ein innovatives, Plattformisierungs-Vorbehandlungssystem, das eine 80-85%ige Reduzierung der CO2-Emissionen bewirkt. Darüber hinaus produziert dieses grüne Prozesssystem durch Pulverrecycling keinerlei Chemieabfälle. Dies und die Fähigkeit, ein Projekt mit Beginn der ersten Beratung, der Entwicklung, Herstellung, Pulverbeschichtung und bis zum Versand, alles eigengefertigt, zu verwalten, verbessert die Effizienz zum Vorteil des Projektzeitplans erheblich. Die Kunden verfügen auch über die Gewissheit, dass dieser Pulverbeschichtungsservice dieselben Lieferstandards und Qualitätssicherungen erfüllt, die sie bereits von Ihrer Zusammenarbeit mit DPI kennen.

"Als wir zunächst in die 3.250 Quadratmeter große Anlage umzogen, war sie noch verhältnismäßig leer. Jedoch weniger als zwei Jahre später verfügen wir nun über eine spezialisierte Kaltgangeinhausung und Käfigherstellung, Vorkonfektionierung, Verteilung und ein Trainingszentrum und nun die Pulverbeschichtungsanlage", so Yuriy Vasylkivskyy, ACCS Director bei Datalec. "Wir können nun ein enormes Volumen von eigengefertigten Materialien in unserer Produktionsstätte bearbeiten und unsere Markteinführung beschleunigen, wobei wir die hohe Qualität liefern können, die von unseren Kunden erwartet wird."

Weitere Informationen über Datalec Precision Installations (DPI) finden Sie unter https://datalecltd.com

Über Datalec

Datalec Precision Installations bietet hervorragende Dienstleistungen im Bereich der internationalen Rechenzentrumsinstallationen und arbeitet mit seinen Kunden zusammen, um deren Unternehmen erfolgreich zu machen, indem es nahtlose, integrierte, einheitliche End-to-End-Ergebnisse mit einem "One Call, One Team"-Service liefert. Das rigorose Projektmanagement und die Überwachung durch DPI stellen sicher, dass die Projekte von Anfang an perfekt umgesetzt werden, während gleichzeitig die Risiken gemindert und die Kosten für die Kunden reduziert werden. DPI konzentriert sich darauf, einen proaktiven und persönlichen Service zu bieten, der Agilität, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für den Aufbau und die Implementierung umfangreicher Datensuiten ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter https://datalecltd.com.

