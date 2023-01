Einen exklusiven Einblick in Stefan Klotters Watchlist gibt es kostenlos hier: https://bit.ly/3kn82G1 Wie wählt Chartprofi Stefan Klotter die Aktien für seine Watchlist aus - Zunächst gebe es eine Vorauswahl mit sechs teilweise individuell programmierten Indikatoren. Anschließend würden die Werte noch einmal charttechnisch überprüft. Welche spannenden Formationen gibt es dabei - Der Wert sollte schließlich kurz vor dem Ausbruch stehen. Erst dann sei es der perfekte Zeitpunkt für einen Trade- egal ob long oder short. An einem Beispiel erklärt der Charttechniker im Video seine Vorgehensweise. Wenn Sie die Chance auf den nächsten High-Performer nicht verpassen wollen, wagen Sie einen exklusiven Blick in seine aktuelle Watchlist über den Link oben. 00:00 Einleitung 00:21 Vorgehensweise Wachlist-Auswahl 00:50 Beispiel Eli Lilly