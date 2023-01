Ist Twitter in so großen Geldnöten, dass jetzt schon das Mobiliar verscherbelt werden muss? So schlimm ist es wohl nicht. Zudem ist bei einer Auktion jetzt ein überdimensionales Twitter-Logo für 100.000 US-Dollar verkauft worden. Seit der Übernahme durch Elon Musk ist die angespannte finanzielle Situation bei Twitter nicht gerade besser geworden. Mit Musk als Konzernlenker mussten bisher fast zwei Drittel der Angestellten gehen. Außerdem zahlt Twitter wohl keine Miete mehr für seine Büros. ...

