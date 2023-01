Die Vermarktung verlief offensichtlich in recht ruhigen Bahnen. Angebot und Nachfrage harmonierten in der Regel miteinander. Die Händler hatten daher selten Anlass, ihre bisherigen Forderungen zu modifizieren, heißt es im aktuellen Marktbericht KW 02/ 23 des Bundesanstalts für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Bildquelle: Shutterstock.com In Köln waren die...

Den vollständigen Artikel lesen ...