Der niederländische Gemüse- und Hülsenfrüchtehersteller HAK will bis 2027 den gesamten Gemüse- und Hülsenfrüchteanbau aus den Niederlanden vollständig auf Bio umstellen. Das erste Bio-Gemüse, rote Bete, wird in diesem Herbst geerntet und in den Regalen liegen. In den Folgejahren wird der Rest des Gemüses schrittweise folgen. Timo Hoogeboom,...

Den vollständigen Artikel lesen ...