TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. Januar

=== 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+22,7% gg Vj zuvor: -3,9% gg Vm/+28,2% gg Vj 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Dezember *** 09:00 CH/World Economic Forum (WEF), Abschluss Davos-Dialog (seit 16.1.), u.a. Rede von EZB-Präsidentin Lagarde (11:00) 09:00 DE/Bundestag, Plenum 09:15 DE/Fraport AG, Luftsicherheitskontrollen am Flughafen Frankfurt - Vorstellung der neuen CT-Scanner und der innovativen Spurkonzepte 10:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Pressebegegnung bei der Ankunft des LNG-Terminals "Höegh Gannet" in Brunsbüttel 11:30 DE/Regierungs-PK 13:45 DE/Bundeskanzler Scholz und Griechenlands Staatspräsidentin Sakellaropoulou, bilaterale Gespräche in Berlin *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: -7,7% gg Vm *** 16:30 EU/EZB-Direktor Elderson, Rede beim European Financial Services Roundtable 19:00 US/Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC), Rede beim Council on Foreign Relations - DE/Treffen der Verteidigungsminister der Ukraine-Kontaktgruppe (auf der US-Militärbasis Ramstein) unter Leitung von US-Verteidigungsminister Austin - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen - EU/Ratingüberprüfungen für Spanien (Moody's), Bosnien und Herzegowina (Moody's), Irland (Fitch), Norwegen (Fitch), Ukraine (Fitch) ===

