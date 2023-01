SFS Group Schweiz AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

SFS realisiert Wachstumssprung im 2022



20.01.2023 / 06:27 CET/CEST



Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die SFS Group einen Bruttoumsatz von CHF 2'746 Mio., was einem starken Wachstum von 45.1% entspricht. In den meisten Endmärkten und Regionen konnte über das gesamte Jahr ein gutes organisches Wachstum erzielt werden. Mit dem Einbezug von Hoffmann per 1. Mai 2022 realisierte SFS einen Umsatzsprung. Zusätzliche Informationen finden Sie in der beigefügten Medienmitteilung und auf www.sfs.com. Mit freundlichen Grüssen



