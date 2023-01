Empfänger von Briefen und Paketen müssen sich wegen eines Warnstreiks bei der Post am Freitag auf Verzögerungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren der Deutschen Post ganztägig zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen ohne Ergebnis zu Ende ging.Verdi hat bereits weitere Ausstände für die folgenden Tage angekündigt. Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt für die rund 160 000 Beschäftigten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...