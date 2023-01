Der amerikanische Energiekonzern WEC Energy Group Inc. (ISIN: US92939U1060, NYSE: WEC) erhöht die Quartalsdividende um 7,2 Prozent auf 78 US-Cents. Die Auszahlung für das erste Quartal 2023 erfolgt am 1. März 2023 (Record day: 14. Februar 2023). Auf das Jahr gerechnet werden 3,12 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 91,81 US-Dollar (Stand: 19. ...

