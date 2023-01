Umfangreiche Daten zeigen, dass eine grosse Anzahl von Unternehmen mit Hauptsitz in der EU und den G7-Staaten weiterhin in Russland tätig ist und dort investiert.St. Gallen - Neue Forschungsergebnisse des HSG-Professors Simon Evenett (SIAW-HSG), Gründer des St.Gallen Endowment for Prosperity through Trade (SGEPT), und des IMD-Professors Niccolò Pisani zeigen, dass sich westliche Unternehmen nur in sehr begrenztem Umfang aus Russland zurückziehen. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen widerlegen die oft in den Medien geäusserte Behauptung...

