Der DAX dürfte sich am Freitag von seinen jüngsten Verlusten erst einmal etwas erholen. Knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex 0,61 Prozent höher auf 15.011 Punkte. Am Vortag hatten Sorgen vor einer Rezession in den USA den für viele Marktbeobachter überkauften Index zurückgeworfen bis auf fast 14.900 Punkte.Seit Jahresbeginn steht aber noch immer ein Zuwachs von mehr als sieben Prozent zu Buche. Unterstützung kommt nun aus den USA, wo die Indizes am ...

