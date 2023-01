Die Corona-Delle ist aber noch nicht ganz ausgebeult. Zudem erwartet der Konzern Ergebnisse am unteren Ende der Zielbandbreite.Winterthur - Der Autozulieferer Autoneum hat im vergangenen Geschäftsjahr beim Umsatz wieder zugelegt. Die Corona-Delle ist aber noch nicht ganz ausgebeult. Zudem erwartet der Konzern Ergebnisse am unteren Ende der Zielbandbreite. Konkret stiegen die Verkäufe um 6,1 Prozent auf 1,80 Milliarden Franken, wie Autoneum am Freitag mitteilte. Organisch lag das Wachstum bei 8,5 Prozent...

