FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG BIS FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

MONTAG BIS MITTWOCH: In Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

MONTAG BIS DIENSTAG: In Singapur und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

TAGESTHEMA

Siemens Energy hat sich im ersten Geschäftsquartal 2022/23 operativ zwar besser als erwartet entwickelt, unter dem Strich wegen Rückstellungen bei der Tochter Gamesa jedoch die Erwartungen verfehlt und die Jahresprognose kassiert. Der Konzern meldete einen Auftragseingang von 12,727 Milliarden Euro im Vergleich zur Konsensprognose von 9,453 Milliarden. Der Umsatz übertraf mit 7,064 Milliarden ebenfalls die Erwartungen (6,644 Milliarden). Unter dem Strich stand aber ein Verlust von 384 Millionen Euro, hier lautete der Konsens auf ein Minus von lediglich 32 Millionen. Das Ergebnis vor Sondereffekten bezifferte Siemens Energy auf minus 282 (Konsens: plus 53) Millionen Euro. Die starke Verbesserung des operativen Ergebnisses bei Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry wurde durch Belastungen bei Siemens Gamesa Renewable Energy überkompensiert. Die Tochter habe eine negative Entwicklung der Ausfallraten bei bestimmten Komponenten festgestellt, was zu höheren Garantie- und Wartungskosten geführt habe als zuvor geschätzt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 SE/Ericsson zum Ergebnis 4Q

09:15 DE/Fraport AG zu Luftsicherheitskontrollen am Flughafen Frankfurt

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+22,7% gg Vj zuvor: -3,9% gg Vm/+28,2% gg Vj - US 16:00 Verkauf bestehender Häuser Dezember PROGNOSE: -3,4% gg Vm zuvor: -7,7% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.056,00 -0,0% E-Mini-Future S&P-500 3.923,50 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 11.400,50 +0,4% Nikkei-225 26.553,53 +0,6% Schanghai-Composite 3.261,53 +0,7% Hang-Seng-Index 21.987,17 +1,6% +/- Ticks Bund -Future 139,29% -16 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 14.920,36 -1,7% DAX-Future 15.062,00 -0,8% XDAX 15.004,38 -0,8% MDAX 28.100,07 -2,5% TecDAX 3.141,39 -2,1% EuroStoxx50 4.094,28 -1,9% Stoxx50 3.861,35 -1,4% Dow-Jones 33.044,56 -0,8% S&P-500-Index 3.898,85 -0,8% Nasdaq-Comp. 10.852,27 -1,0% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 139,45% -76

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Für die Aktienmärkte dürfte es am Freitag im frühen Geschäft nach oben gehen. Weiterhin bestimmen Konjunktur, Inflation und Erwartungen an den Zinsanhebungspfad der Zentralbanken das übergeordnete Geschehen. Positiv wird gewertet, dass die stellvertretende Fed-Vorsitzende Lael Brainard und der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, sich am Vortag dahingehend äußerten, dass die Fed in ihrem Kampf gegen die Inflation Fortschritte mache, es aber Zeit brauche, um die Inflation wieder auf das 2-Prozentziel zu bringen. Da aus den USA neben Daten zum Immobilienmarkt keine wichtigen Konjunkturdaten zum Wochenschluss auf der Agenda stehen, dürfte dies die Stimmung in das Wochenende begleiten. In Deutschland wird man auf die Entwicklung der Erzeugerpreise achten, die weiter zurückkommen sollten. Am Mittag steht dann der kleine Verfall der Optionen auf die Indizes im Fokus, die Positionierung deutet auf einen möglichen Verfall nahe der 15.000er DAX-Marke hin.

RÜCKBLICK: Sehr schwach - Die vielfach erwartete Korrektur nach der Rally seit Jahresbeginn nahm nach schwachen US-Vorgaben Fahrt auf. Für einen Stimmungsdämpfer sorgte EZB-Ratsmitglied Klaas Knot, der Aussagen widersprach, die EZB wolle das Ausmaß ihrer Zinserhöhungen ab März drosseln. Geberit verloren 1,4 Prozent. Nachdem der Bauzulieferer im ersten Halbjahr noch stark vom Ausbau der Läger im Großhandel profitiert hatte, fielen diese Effekte zuletzt weg, der Viertquartalsumsatz enttäuschte. Nach Just Eat Takeaway (-4,8%) am Mittwoch legte auch Deliveroo (-0,6%) Geschäftszahlen vor, die trotz eines operativen Verlusts positiv überraschten. Von schwachen Zahlen sprachen Marktteilnehmer dagegen mit Blick auf Boohoo (-10,5%). Die Ergebnisse von Zur Rose (-2,2%) wurden von Analysten unterschiedlich beurteilt. Baader sprach von guten Fortschritten der Online-Apotheke, Jefferies bemängelte dagegen den Kundenschwund.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Nach durchwachsenen Geschäftszahlen ging es für Suse um 4,8 Prozent nach unten. Continental verloren 5,4 Prozent. Laut Händlern wirkten zum einen die enttäuschend aufgenommenen Quartalszahlen vom Vortag nach, zum anderen belastete, dass die Staatsanwaltschaft Hannover einem Magazinbericht zufolge die Ermittlungen im Dieselskandal bei Continental ausgeweitet hat. Immobilienwerte litten unter dem weiter schwierigen Umfeld und negativen Analystenkommentaren. Vonovia verloren 3,4, Aroundtown 6,6 und LEG Immobilien 2,7 Prozent. Stahlwerte wurden ebenfalls verkauft. "Die Konjunkturaussichten trüben sich nun doch stärker ein als zuletzt gehofft", meinte ein Marktteilnehmer mit Blick auf die jüngsten schwachen US-Konjunkturdaten. Salzgitter verloren 6,8 und Thyssenkrupp 5 Prozent. Als überzogen betrachteten Händler die Reaktion auf Abstufungen bei Auto1 und Encavis. Auto1 brachen um 14,2 Prozent ein. Goldman hatte den Titel abgestuft. Encavis verloren 6,5 Prozent. Stifel hatte die Aktie ebenfalls abgestuft.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens Energy büßten rund 4,5 Prozent eint, nachdem das Unternehmen erste Kennziffern für das erste Quartal 2022/23 berichtet hatte (siehe oben). Hypoport gerieten mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung im Schnellverfahren unter Druck. Der Kurs gab um 3,4 Prozent nach. Bet-at-home zeigten sich rund 4 Prozent im Minus. Der Wettanbieter hatte erste Zahlen für 2022 mitgeteilt (siehe unten).

USA - AKTIEN

Schwach - Zwischen Rezessionssorgen und Befürchtungen weiter stark steigender Zinsen ging es erneut nach unten. Am Mittwoch schürten schwächer als gedacht ausgefallene Konjunkturdaten noch Sorgen vor einer Konjunkturverlangsamung, am Donnerstag befeuerten zumeist besser als gedacht ausgefallene Konjunkturdaten die Spekulation über weiter stark steigende Zinsen. Dazu waren am Mittwoch die US-Erzeugerpreise günstig ausgefallen und hatten für deutlich fallende Marktzinsen gesorgt, obgleich sich US-Notenbanker James Bullard für eine schnelle Anhebung der Zinsen auf über 5 Prozent stark gemacht hatte. Dagegen hatte sich wenig später seine Kollegin Lorie Logan für ein verlangsamtes Zinserhöhungstempo ausgesprochen. Die Präsidentin der Fed-Filiale Boston, Susan Collins, plädierte wiederum am Donnerstag für weitere "maßvollere" Zinsanpassungen und Fed-Vize Lael Brainard unterstrich die Notwendigkeit, die Zinsen hoch zu halten, ohne sich zum Tempo zu äußern.

Alcoa enttäuschte mit einem kräftigen Umsatzrückgang und konnte den Quartalsverlust im Vergleich zum Vorjahr nur minimal verringern. Die Aktie verlor 7,4 Prozent. Procter & Gamble (-2,7%) legte Geschäftszahlen im Rahmen der Erwartungen vor und erhöhte die Umsatzprognose leicht. Börsianer bemängelten jedoch, dass die Gewinnprognose nur bekräftigt wurde. Negativ wurden auch die Zahlen von H.B. Fuller (-3,8%) aufgenommen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,14 +4,2 4,09 -28,5 5 Jahre 3,48 +4,3 3,44 -51,5 7 Jahre 3,43 +2,9 3,40 -54,1 10 Jahre 3,39 +2,3 3,37 -48,6 30 Jahre 3,56 +2,4 3,54 -40,6

Die Renditen erholten sich vor dem Hintergrund der gemischten Konjunktursignale und aus Kreisen der US-Notenbank etwas von ihren sehr starken Rückgängen am Vortag. Aktuell wird am Zinsterminmarkt mit 96-prozentiger Wahrscheinlichkeit für das nächste Zinstreffen im Februar ein kleiner Zinsschritt um 25 Basispunkte auf dann 4,50 bis 4,75 Prozent erwartet.

DEVISEN

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0832 +0,0% 1,0831 1,0796 +1,2% EUR/JPY 139,99 +0,6% 139,09 138,77 -0,3% EUR/CHF 0,9932 +0,1% 1,0919 0,9892 +0,4% EUR/GBP 0,8752 +0,1% 0,8742 0,8726 -1,1% USD/JPY 129,22 +0,6% 128,42 128,50 -1,5% GBP/USD 1,2376 -0,1% 1,2389 1,2373 +2,3% USD/CNH 6,7863 +0,2% 6,7734 6,7819 -2,0% Bitcoin BTC/USD 20.989,99 -0,4% 21.073,01 20.915,27 +26,5%

Der Dollar zeigte sich nach dem volatilen Ab und Auf vom Mittwoch leichter, der Dollarindex gab um 0,3 Prozent nach.

Am Morgen bewegen sich Euro und Dollar kaum. Mit der anstehenden Debatte um die Schuldenobergrenze in den USA könnte ausgerechnet der Dollar profitieren, heißt es im Handel. Denn er werde bei steigenden Risiken gesucht - auch wenn es um die Zahlungsfähigkeit der USA gehe. Zudem weite sich die Zinsdifferenz zwischen Europa und den USA zugünsten der USA weiter aus, auch dies spreche für den Greenback.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,50 80,33 +0,2% +0,17 +0,3% Brent/ICE 86,38 86,16 +0,3% +0,22 +0,5%

Die Ölpreise legten nach dem Rücksetzer vom Vortag wieder zu um bis zu 1,5 Prozent. Übergeordnet habe wieder die Erwartung die Preise getrieben, dass nach der Wiederöffnung in China eine höhere Ölnachfrage zu erwarten sein dürfte. Außerdem verwiesen Händler darauf, dass die USA weiter Öl kaufen müssten, um die angezapften strategischen Reserven aufzufüllen. Derweil stiegen die wöchentlichen Vorräte an Rohöl und an Benzin in den USA erneut deutlich, bereits zum vierten mal in Folge - eine negative Preisreaktion darauf blieb aber aus.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.927,18 1.932,30 -0,3% -5,12 +5,7% Silber (Spot) 23,89 23,88 +0,0% +0,01 -0,3% Platin (Spot) 1.031,50 1.036,50 -0,5% -5,00 -3,4% Kupfer-Future 4,24 4,23 +0,1% +0,01 +11,2%

Der Goldpreis legte um 1,5 Prozent kräftig zu. Nach den zuletzt deutlich gesunkenen Anleiherenditen hat das Edelmetall für Anleger deutlich an Attraktivität gewonnen. Auch der schwächere Dollar stützte.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der New Yorker Federal Reserve, John Williams, sieht Anzeichen für eine Abschwächung des Preisanstiegs. Aber die Inflation sei nach wie vor "viel zu hoch" und die Federal Reserve "muss sich weiter bewegen", sagte John Williams.

Fed-Vize Lael Brainard hat die Notwendigkeit unterstrichen, die Zinsen hoch zu halten. "Selbst mit der jüngsten Abschwächung bleibt die Inflation hoch, und die (Geld-)Politik wird noch einige Zeit hinreichend restriktiv sein müssen, um sicherzustellen, dass die Inflation dauerhaft auf 2 Prozent zurückgeht", sagte sie. Sie ging aber nicht darauf ein, ob die US-Notenbank auf ihrer Sitzung in zwei Wochen das Tempo der Zinserhöhungen auf 25 Basispunkte verlangsamen oder mit 50 Basispunkten beibehalten solle.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,3 Prozent.

INFLATION JAPAN

Die japanischen Verbraucherpreise (ohne frische Lebensmittel) sind nach Angaben der Regierung im Dezember um 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen und erreichten damit ein 41-Jahres-Hoch.

UKRAINE

Kurz vor dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein haben die USA weitere Waffenlieferungen für die Ukraine im Umfang von 2,5 Milliarden US-Dollar (2,3 Milliarden Euro) angekündigt. Zum neuesten Hilfspaket gehören keine Kampfpanzer, aber weitere 59 Panzer vom Typ Bradley, 90 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Stryker, Luftabwehrsysteme vom Typ Avenger sowie tausende Schuss Munition.

HYPOPORT

will über eine Kapitalerhöhung im Schnellverfahren brutto rund 50 Millionen Euro einsammeln. Die Anzahl der neuen Aktien und der Platzierungspreis sollen nach Abschluss der Privatplatzierung festgelegt und bekannt gegeben werden. Mit den Einnahmen will Hypoport "die außerordentlichen Wachstumschancen in der derzeitigen Phase des Marktumbruchs in der Immobilienfinanzierung" nutzen.

BET-AT-HOME

hat 2022 einen EBITDA-Verlust von 0,9 Millionen Euro geschrieben und damit besser abgeschnitten als mit minus 2 bis minus 4,5 Millionen Euro befürchtet. Den Brutto-Wett- und Gamingertrag erwartet Bet-at-home dank der Fußball-WM näher an der oberen Grenze der prognostizierten Bandbreite von 52 und 54 Millionen Euro.

T-MOBILE US

ist erneut Opfer eines Cyberangriffs geworden, bei dem persönliche Daten von 37 Millionen Kunden preisgegeben wurden, jedoch nicht die "sensibelsten" Daten. Der Angreifer habe Zugriff auf einen "begrenzten Satz" von Kontodaten, darunter Namen, Rechnungsadressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtstage und Kontonummern sowie einige Informationen über die Art der Tarife, die Kunden nutzen, erhalten. "Uns können im Zusammenhang mit diesem Vorfall erhebliche Kosten entstehen", teilte T-Mobile weiter mit. Das Unternehmen wurde bereits 2021 Opfer eines Hackerangriffs. Es hatte darauf im vergangenen Sommer einem Vergleich mit Klägern in Höhe von 350 Millionen Dollar zugestimmt.

GENESIS GLOBAL

Die Krypto-Börse Genesis Global Holdco und zwei ihrer Tochtergesellschaften haben in New York Gläubigerschutz angemeldet. Damit hält die Krise im Kryptomarkt im Nachgang des FTX-Kollapses weiter an.

