FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PLYMOUTH ROCK TECHS 4XA CA7300201042
AB/FROM ONWARDS 20.01.2023
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PLYMOUTH ROCK TECHS 4XA CA7300201042
AB/FROM ONWARDS 20.01.2023
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