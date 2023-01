ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat BASF von "Outperform" auf "Underperform" doppelt abgestuft und das Kursziel von 61 auf 46 Euro gesenkt. Analyst Samuel Perry gibt laut einer am Freitag vorliegenden Studie den Papieren des Kunststoffkonzerns mit neuem "Outperform"-Rating nun den Vorzug. Bei BASF rechnet er bis mindestens ins Geschäftsjahr 2024 hinein nicht mit einer nennenswerten Besserung der Auslastung. Perry kappte seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2024 im Schnitt um 14 Prozent./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2023 / 05:30 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000BASF111