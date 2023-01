The following instruments on XETRA do have their first trading 20.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.01.2023Anleihen/ETF1 GR0124039737 Griechenland, Republik2 XS2579606927 Raiffeisen Bank International AG3 XS2579482006 ESB Finance DAC4 XS2580221658 Iberdrola Finanzas S.A.5 XS2579324869 National Bank of Canada6 CH1236363417 Nationwide Building Society7 CH1236363409 Nationwide Building Society8 XS2579199865 NIBC Bank N.V.9 XS2100005771 Fantasia Holdings Group Company Ltd.10 XS2580013386 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C11 US06051GLE79 Bank of America Corp.12 XS2579140893 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB4207 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB7C62 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB7C88 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB7C70 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 DE000HLB7B97 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale18 DE000MHB33J5 Münchener Hypothekenbank eG19 XS2579321337 Nederlandse Waterschapsbank N.V.20 IE000XLJ2JQ9 Amundi S&P SmallCap 600 ESG UCITS ETF21 IE0006KNOFD1 Fidelity Sustainable Global High Yield Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF