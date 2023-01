Freeletics, Douglas, KptnCook und Magenta Telekom Austria gehören zu den führenden Marken, die ihre Teilnahme als Referenten auf dem GROWTH Summit Berlin bestätigt haben. Die Veranstaltung ist ein hochkarätiges Networking-Event der führenden, erkenntnisgestützen Customer Engagement Plattform MoEngage.

Der GROWTH Summit ist eine exklusive Veranstaltung für Unternehmer, Growth Marketing Manager und Produktverantwortliche. Dort sprechen E-Commerce- und Marketing-Führungskräfte aus den fortschrittlichsten Markenunternehmen Europas, die in puncto Kundenbindung und digitales Wachstum neue Maßstäbe setzen.

Der GROWTH Summit ist bereits seit einigen Jahren ein beliebtes Event in Indien, ebenso erfolgreich war auch die erste Veranstaltung in London im November 2022. Die Tagung ist ein Publikumsmagnet für Hunderte von führenden Markenunternehmen und Einzelhändler. Am 26. Januar 2023 wird der GROWTH Summit nun zum ersten Mal in Berlin im ALICE Rooftop Garden stattfinden. Im Rahmen des Events sind aufschlussreiche Podiumsdiskussionen, offene Gesprächsrunden und lockere Networking-Möglichkeiten geplant.

Zu den bestätigten Rednern des GROWTH Summit Berlin gehören:

Rushil Dave, Head of Product bei Douglas, Europas führender Premium-Plattform für Gesundheit und Beauty

Kirsten Theiner von Magenta Telekom Austria

sowie Referenten von GetQuin und der Elektroauto-App JUCR.

Die Keynotes, Podiumsdiskussionen und Gesprächsrunden werden zwischen 13:30 und 17:30 Uhr stattfinden. Danach gibt es die Möglichkeit, sich in lockerer Runde mit Kollegen aus der Branche auszutauschen, das eigene Netzwerk zu erweitern, sowie weitere hochwertige Kontakte zu knüpfen und potenzielle Partner kennenzulernen.

Jason Smith, VP bei MoEngage, kommentiert: "Der Online-Wettbewerb verschärft sich. Marken müssen vermehrt um die hart erkämpfte Loyalität der Verbraucher kämpfen, da diese aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten immer vorsichtiger mit ihren Ausgaben sind. Hinzu kommen die steigenden Kosten für die digitale Kundenakquise sowie die Abwertung von Cookies. Marken und Einzelhändler erkennen schnell, dass der Schlüssel zur Skalierung ihrer digitalen Aktivitäten darin liegt, die Fäden für das "1 zu 1"-Customer Engagement über ihre direkten Kommunikationskanäle (1st party channels) selbst in die Hand zu nehmen und diese zu optimieren."

Jason Smith weiter: "GROWTH verknüpft Erkenntnisse führender Marken mit Gesprächsrunden, in denen Themen offen diskutiert werden. Dies hilft Unternehmen dabei, die Loyalität zu stärken und ihre digitalen Aktivitäten nachhaltig zu skalieren.. Wir freuen uns, das Veranstaltungsformat nun in Deutschland einzuführen und unsere Kunden, Kollegen und Partner dort begrüßen zu dürfen."

MoEngage freut sich auch auf die Partner Tealium und Purchasely, die aus ihrer Sicht zeigen werden, wie Unternehmen im Jahr 2023 weiter wachsen können.

Für weitere Informationen oder zur Anmeldung, besuchen Sie bitte: Growth Summit 2023 Berlin (hashgrowth.org)

-ENDE-

Über MoEngage

MoEngage ist eine Plattform für erkenntnisgestütztes Customer Engagement, die für Marketing-Profis und Produktverantwortliche entwickelt wurde.

MoEngage ermöglicht ein sehr hohes Maß an Personalisierung über verschiedene Kanäle hinweg wie Smart-phones, E-Mail, SMS, Web-Push Benachrichtigungen, On-Site Messaging, Facebook Audiences, In-App Messaging sowie über Cards und Konnektoren zu anderen Technologien.

Mit KI-gestützter Automatisierung und Optimierung können Unternehmen das Verhalten ihrer Zielgruppe analysieren und Verbraucher mit personalisierter Kommunikation an jedem Kontaktpunkt im Laufe des Kundenlebenszyklus ansprechen.

Über MoEngage: Unsere Vision, Grundsätze, Investoren Team

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230119005748/de/

Contacts:

Für weitere Presseinformationen wenden Sie sich bitte an Sarah Cole von Fieldworks unter:

sarah.cole@fieldworksmarketing.co.uk +44 -1892-786 917

Oder in DACH an:

Andrea Ludwig a.ludwig@pr-ludwig.de +(49) 07304-435 583

Gerlinde Weidt gerlinde@weidt-pr.com +(49) 0821-349 60 47